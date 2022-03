Giucas Casella, dopo il GF Vip corre da Urtis e spende 10.000 euro | “Ma è fuori di testa?”

Giucas Casella lascia tutti senza parole. L’illusionista, dopo il Grande Fratello Vip, corre da Giacomo Urtis e spende 10.000 euro per migliorare il suo aspetto fisico.

Giucas Casella pronto a cambiare aspetto. L’ex gieffino corre in clinica da Giacomo Urtis e sborsa ben 10.000 euro. Assurdo.

Giucas Casella, rivelazione del GF Vip

Tra i personaggi più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip, vi è sicuramente Giucas Casella. L’illusionista siciliano ha fatto tanto divertire i telespettatori e con la sua allegria, solarità e ironia, ha tenuto compagnia per sei mesi al pubblico che tanto lo ha amato consentendogli di arrivare alla finale.

Purtroppo il mago non ha portato a casa il montepremi finale, non è stato lui il vincitore ma il popolo del web non ha dubbi: Giucas Casella è la rivelazione di questo Grande Fratello. Una volta fuori dalla casa, l’ex gieffino si è potuto ricongiungere con i suoi amici e con la sua adorata Valeria.

Ma sapete che cosa ha fatto immediatamente dopo essere ritornato alla vita di tutti i giorni? Si è recato da Giacomo Urtis e proprio a lui ha fatto una richiesta curiosa che gli costa ben 10.000 euro.

L’ex gieffino spende 10.000 euro da Giacomo Urtis

Giucas Casella non smette di sorprendere. Dopo la fine del GF, l’ex gieffino è corso in clinica da Giacomo Urtis. Come sappiamo, Urtis che oggi è un influencer e personaggio famoso del piccolo schermo, in realtà ha una laurea in medicina e chirurgia.

Soprannominato il chirurgo dei Vip, sotto le sue mani magiche sono passati personaggi importanti come Guendalina Tavassi, Francesca Cipriani, Taylor Mega e sembra, anche Soleil Sorge e Valeria Marini. Insomma, un bel po’ di vipponi.

Anche Giucas ha deciso di ricorrere al suo aiuto. In un video che è diventato virale, si vedono insieme i due ex gieffini. L’illusionista si trova nello studio del chirurgo al quale chiede una soluzione per rinfoltire i suoi capelli.

Ecco che parti quindi l’idea di sottoporsi a un trapianto per curare la sua chioma. L’illusionista è pronto a sottoporsi a questa delicata operazione per cambiare il suo aspetto estetico.

Sapete quanto costa un’operazione del genere in una delle cliniche che gestisce Giacomo Urtis? Potrebbe costare fino a 10.000 euro. Il gieffino, che in questi lunghi mesi di permanenza nella casa del GF ha guadagnato un bel po’ di soldini, è pronto a sganciare questa cifra così cospicua pur di rifarsi la capigliatura: “Ma è fuori di testa?”, dice il popolo social. Ma a quanto pare, la testa, il gieffino, la vuole solo sistemare!