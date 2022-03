“È gravemente malato”, Ilary Blasi non trova pace: questa proprio ora non ci voleva

Ilary Blasi non trova pace. La conduttrice Mediaset deve fare i conti con un problema piuttosto serio e che è venuto fuori solo ora: “lui è gravemente malato”. Questa brutta notizia proprio ora non ci voleva.

Arriva una triste notizia per la conduttrice dell’Isola dei famosi 2022. Proprio lui si è ammalato gravemente. Ecco di chi stiamo parlando.

Ilary Blasi non trova pace

La famosa conduttrice Mediaset non trova pace. Da settimane è nell’occhio del ciclone per la presunta fine del suo matrimonio con Francesco Totti. La coppia, una delle più longeve del mondo dello spettacolo italiano, starebbe attraversando un periodo sentimentalmente complicato.

Nonostante conferme né smentite ufficiali siano arrivate, la conduttrice ha deciso di non dare adito alle chiacchiere e di gettarsi a capofitto solo sul lavoro. È lei la conduttrice della edizione 2022 dell’Isola dei famosi in partenza il prossimo lunedì 21 marzo.

Proprio a un passo dall’inizio di questa nuova avventura professionale, la conduttrice si trova a fare i conti con una terribile notizia: proprio lui si è ammalato gravemente.

Triste notizia per la conduttrice, proprio lui si è gravemente ammalato

Il 21 marzo 2022 partirà la nuova edizione dell’Isola dei famosi e a condurla troveremo la bravissima Ilary Blasi.

Lontana dal piccolo schermo da più di un anno, la famosa presentatrice ha fatto una breve apparizione qualche settimana fa a Michelle Impossible, la trasmissione condotta dalla sua amica, Michelle Hunziker, che l’ha voluta come ospite speciale nel programma che celebrava i suoi 25 anni di carriera.

Nonostante solo tra qualche giorno ritornerà sul piccolo schermo, nei corridoi del gossip non si è mai smesso di parlare di lei. La Blasi ha deciso di non dare adito a gossip e pettegolezzi e vuole concentrarsi solo sul lavoro.

Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Tutto è pronto. Gli opinionisti sono stati selezionati così come anche il cast che è completo. Ma arriva proprio qualche ora fa una notizia che getta nel panico la presentatrice: la sua spalla si è ammalata gravemente. Stiamo parlando di Alvin.

Il giovane, che ritorna nelle vesti di inviato per la nota trasmissione Mediaset, pochi giorni prima dell’inizio di questa avventura si è beccato il covid. Insieme a lui anche Ilona Staller, una delle naufraghe di questa nuova edizione.

Alvin non potrà partire, almeno momentaneamente, e al suo posto dovrebbe subentrare l’opinionista Vladimir Luxuria che per qualche giorno non sarà in studio al fianco dell’altro commentatore Nicola Savino. Insomma, questa notizia non ci voleva proprio.