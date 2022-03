“Beatrice Borromeo è l’erede”, imparentata con lui: un personaggio importantissimo in Italia

By

Sapete con chi è imparentata Beatrice Borromeo? La bellissima moglie di Pierre Casiraghi è l’erede di un personaggio molto importante in Italia. Stiamo parlando proprio di lui.

Beatrice Borromeo è l’erede di uno dei personaggi più importanti e ricchi d’Italia. Sapete con chi è imparentata? Lui è famosissimo.

Beatrice Borromeo, storia di una principessa moderna

Classe 1985, Beatrice Borromeo è una ex modella, giornalista nonché ex conduttrice televisiva italiana. Sposata dal 2015 con Pierre Casiraghi, terzogenito di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, nonché ottavo in linea di successione al trono monegasco, è mamma di due splendidi bambini.

Sempre riservata, composta e mai fuori posto, Beatrice è una delle donne dell’alta aristocrazia più ben viste e amate del gossip reale italiano e internazionale. Figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e Paola Marzotto, dopo la laurea in scienze giuridiche ha intrapreso la carriera da giornalista.

Oggi che è una moglie e una mamma a tempo pieno, non ha mai messo da parte la sua passione per la comunicazione ed è proprietaria di una casa di produzione che si occupa della pubblicazione di documentari sui temi a lei cari come donne e ambiente. La Borromeo proviene da una famiglia molto conosciuta e benestante. Sapete con chi è imparentata la bella Beatrice?

La moglie di Pierre Casiraghi è imparentata proprio con lui

Beatrice Borromeo proviene da una famiglia molto benestante e conosciuta tutto il mondo. Da parte di madre, discende dalla stirpe dei Marzotto che da sempre è leader nel settore tessile.

Sapete con chi è imparentata la bellissima Beatrice? Con il figlio del Conte Pietro Marzotto, e cioè, Umberto Enrico Libero Marzotto. Rampollo di una delle casate più famose del mondo, ha condotto una vita completamente diversa dagli altri membri dell’alta nobiltà.

A soli 17 anni, ha lasciato lusso e ricchezza per tentare la carriera da cantautore. Nel 1986 approda a Sanremo con il brano Conta chi canta, ma non ottiene il successo sperato. L’anno successivo viene arrestato per compravendita di cocaina.

Dopo questo evento che gettò infamia e vergogna sulla famiglia Marzotto, Umberto ha messo la testa a posto e si è dedicato ad una delle sue più grandi passioni: la vela che è diventata per lui una via di fuga da una realtà che gli stava troppo stretta.

Proprio con la sua barca a vela, ha girato il mondo per ben due volte. Oggi è papà di due figli e marito Anna Parker. A quanto pare, i due cugini (alla lontana), Beatrice e Umberto, sono legati da un rapporto molto stretto e anche se non si vedono frequentemente vanno molto d’accordo.