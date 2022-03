“Tutto calcolato”, Jessica aveva previsto tutto al GF Vip: le cose sono andate realmente così

Jessica vince il grande Fratello come aveva previsto moltissimo tempo fa, in realtà era tutto calcolato. Ecco di che cosa stiamo parlando e come si è poi realizzato sotto gli occhi di tutti.

Come ben saprete ormai la giovane Principessa ha segnato la storia del Grande Fratello Vip, con la sua semplicità e la sua inestimabile bontà d’animo si è aggiudicata il primo posto nella classifica di questa sesta edizione del reality. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato inizialmente, lei infatti ha intrapreso il percorso all’interno della casa in un modo completamente diverso da come lo ha terminato.

Fin dalle prime puntate infatti la vedevamo interpretare il ruolo di ombra delle sorelle Selassié, più piccole di lei ed ovviamente più consolate. Con il passare del tempo però la ragazza si è resa conto che nella vita avrebbe potuto fare ben altro che occuparsi solo ed esclusivamente delle sorelle.

Questo cambiamento ha completamente spiazzato il pubblico il quale ha iniziato ad affezionarsi portandola poi alla vittoria assoluta. La scorsa notte è stato un mix di emozioni, non solo per lei, ma perfino per le sorelle che per la prima volt hanno visto brillare Jessica di luce propria.

Jessica aveva già calcolato tutto? Ecco cosa ha detto tempo fa al GF Vip

La sua vittoria come potrete ben immaginare ha innalzato un polverone inimmaginabile, tutti si sarebbero aspettati Soleil al primo posto, questa però non è riuscita neanche ad arrivare in finale. Ebbene, la salita al potere della ragazza è stato un bellissimo colpo di scena.

Dietro al suo successo però pare che ci sia una strategia ben studiata fin dall’inizio dei giochi. A quanto pare infatti molti mesi fa, quando ancora all’interno della casa era presente la sorella Clarissa, la vincitrice attuale del GF Vip le confesso qualcosa all’orecchio.

Inizialmente non capimmo realmente di cosa si trattasse, sembrava infatti un semplice consiglio tra sorelle, oggi però appare ben diverso. Secondo molti appunto, la ragazza le confessò quale fosse la sua strategia per arrivare alla finale del programma, in quest’ultima ovviamente erano presenti anche le tanto amate sorelle Selassié.

“Per te Samy, per Lulù Manuel, saresti più nel gioco, fidati.”– Queste sono le parole di Jessica rivolte alla sorella Clarissa, la quale però non ha le ha dato molta importanza ed ha subito rifiutato l’offerta e lei fatta. Sembra quindi che la ragazza già molti mesi fa avesse in mente una strategia, questo però non cambia il fatto che, anche se il tutto fosse stato pensato prima, non vi era alcuna strategia per lei. Come si può ben capire infatti, all’epoca pensava solo ed esclusivamente alla sorelle.