“Puzzo, odio tutti” Il problema intimo lo rivela a tutti: Jessica nel panico per la sudorazione molto acida

La famosissima vippona Jessica Selassié rivela davanti a tutti un suo problema del tutto intimo andando così nel panico. Ecco tutti i retroscena: le sue parole.

Come ben saprete nelle scorse ore si è tenuta la finalissima del rinomato programma televisivo condotto dal famigerato presentatore Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip. La serata si è evoluta nel migliore dei modi ed i concorrenti, inaspettatamente, hanno ottenuto un posto in classifica completamente diverso da ciò che si sarebbero mai potuti immaginare.

Chi desiderava a tutti i costi la vittoria infatti si è ritrovato nello studio del reality da semplice eliminato, chi invece non si sarebbe mai aspettata di spegnere le luci della casa ha ottenuto la vittoria assoluta di questa sesta edizione. Ebbene, la tensione si è fatta largo fra tutte le emozioni contrastanti giocando davvero dei brutti scherzi in tutti i concorrenti rimasti all’interno della casa. Vi ricordiamo infatti che solo sei vipponi sono riusciti a vivere questa incredibile esperienza, tra cui proprio la diretta interessata.

Inizialmente la sorella più grande delle Principesse Selassié pensava infatti di aiutare Lulù e Clarissa nel loro percorso e di certo non si sarebbe aspettata di arrivare in finale e addirittura uscire dal programma da vincitrice.

Jessica Selassié confessa un problema intimo, tutti i presenti cercano di aiutarla

Nell’ultima puntata del programma, come vi abbiamo già detto, tutti i concorrenti erano completamente sotto pressione. Ovviamente ognuno reagisce in modo completamente diverso difronte a determinate situazione. Purtroppo, per la vincitrice di questa sesta edizione la situazione si è notevolmente aggravata per via del suo problema intimo.

Lei stessa infatti ha affermato di avvertire un odore davvero forte per via della sua sudorazione acida. I presenti hanno tentato di aiutarla in quale modo, ottenendo però dei risultati davvero scarsi.

“Non sai quanto mi sento a disagio, perché puzzo. Odio tutto, tutto: vestito, tutto. Ho tolto il deodorante. Io ho messo i suoi deodoranti. Uno era.. l’altro fa schifo.”

Queste sono le parole della giovane vincitrice del GF Vip, dette prima ancora che la puntata della finale potesse anche solo iniziare. Barù e la sorella Lulù hanno tentato di aiutarla ma la situazione non è affatto cambiata.

L’ansia e la pressione della situazione purtroppo hanno “rovinato” un momento di gioia. Fortunatamente però la ragazza successivamente si è calmata e la situazione è notevolmente migliorata. Non che gli altri avvertissero l’odore, ovviamente, semplicemente non si sentiva a proprio agio.