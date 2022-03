Jessica Selassié, altro che senza una lira: stava con un riccone che conosciamo tutti

Sapete con chi è stata fidanzata Jessica Selassié, la vincitrice della sesta edizione del GF Vip? Lui è un giovane davvero ricchissimo e soprattutto famoso.

La vincitrice del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié, è stata fidanzata con un giovane davvero benestante. Altro che povertà! Ecco chi è il rampollo che ha conquistato il cuore della principessa.

Jessica Selassié è la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Classe 1996, è cresciuta tra Londra e Roma condividendo il suo tempo con le sorelle Clarissa e Lulù. Appassionata di moda, stile e musica, si è fatta conoscere dai telespettatori per la sua partecipazione al reality Riccanza 2, in occasione del quale aveva svelato la sua identità da nobile.

Jessica, Lulù e Clarissa sono infatti le nipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia, dinastia detronizzata nel 1974. Nel famoso reality, la bella Selassié ha raccontato della sua vita vissuta nel lusso più sfrenato, tra shopping nei negozi costosi, aperitivi in locali super chic e autista a disposizione sua e delle sue sorelle.

Nel Grande Fratello Vip 6, più volte le tre hanno lamentato di avere però problemi economici a causa dell’arresto del papà accusato di frode finanziaria. Le ex gieffine hanno sempre ammesso che la partecipazione al GF avrebbe rappresentato una importante possibilità di rinascita finanziaria per la famiglia.

Eppure, le sorelle hanno sempre vissuto nel lusso e frequentato persone importanti. A tal proposito, sapete con chi è stata fidanzata la vincitrice del GF Vip? Lui è davvero ricco e famoso.

Jessica nella casa del Grande Fratello si è fatta conoscere per la sua dolcezza e le sue fragilità. Interessata fin dagli inizi a Barù, il nipote di Costantino Della Gherardesca, non ha mai trovato da parte sua lo stesso interesse.

Prima di entrare nella casa del GF, la Selassié ha avuto diverse relazioni e, come ha raccontato lei stessa ai suoi coinquilini, una storia in particolare l’ha fortemente segnata. Jessica ha confessato di essere stata fidanzata con un giovane che oggi è famosissimo e molto conosciuto nel mondo dello spettacolo.

La ragazza non ha voluto fare il suo nome ma ha affermato:

“L’unica volta che sono stata con una persona subito è stata speciale. Ancora oggi ci parlo, ma è una persona troppo famosa per poter uscire adesso con me. Al tempo avevo 25 kg in più ed ero in imbarazzo… Lui aveva percepito tutto. Si tratta di una persona troppo conosciuta. Mi disse che dovevo amarmi di più. Tra di noi c’era tanta attrazione e stima“.