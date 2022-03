“Ha preso tutti in giro”, Ida demolita da Gianni a UeD: il suo cuore appartiene ad un altro

La famosissima dama Ida Platano di UeD ha raccontato solo innumerevoli menzogne? A risponderle a tono ci pensa l’opinionista Gianni Sperti, umiliandola spudoratamente.

In questi ultimi giorni abbiamo parlato spesso della dama in questione per via della sua vicinanza ad alcuni cavalieri presenti all’interno dello studio del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi.

La donna siede nel parterre del dating show ormai da diversi anni, per lei però non è mai arrivato l’uomo giusto, colui che rappresenterebbe la sua dolce metà. Eppure sono numerosi gli uomini che si sono presentati al suo cospetto per iniziare una conoscenza con la speranza che questa potesse poi sfociare in ben altro. Di tutti questi cavalieri però nessuno ha attirato realmente il suo interesse, dopo varie uscite infatti la conoscenza con ognuno di loro è presto giunta al termine.

Questo dettaglio ovviamente non è affatto passato inosservato all’interno dello studio, soprattutto sotto gli occhi degli opinionisti, i quali sono tenuti ad esprimere il loro giudizio seppur negativo in ogni occasione. Nelle ultime ore abbiamo assistito all’ennesimo rifiuto della donna, il che fa ben pensare che il suo cuore sia ormai già catturato dall’interessa di un altro uomo.

Gianni Sperti demolisce pubblicamente Ida Platano a UeD, il motivo è assurdo

Come vi abbiamo già anticipato, in questi ultimi tempi abbiamo spesso parlato della donna, la quale tuttora non ha ancora trovato l’uomo dei suoi sogni. O meglio, questo è ciò che vorrebbe farci credere. Secondo molti infatti la donna in realtà utilizza il programma per visibilità e non di certo per trovare l’uomo della sua vita, soprattutto perché questo ultimo ha già rapito la sua attenzione.

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne la donna si è notevolmente allontanata dal suo conoscente Alessandro, gesto del tutto incompreso dall’opinionista Sperti. Quest’ultimo infatti si è poi letteralmente scagliato contro la donna sostenendo ancor di più la sua tesi.

“Però tu non puoi prendere un uomo e cambiarlo, ne scegli un altro. Perché se un uomo è fatto così e non soddisfa le tue esigenze non puoi tutti i giorni dire ‘devi fare questo.’ è sbagliato.” – Queste sono le parole di Gianni Sperti le quali sono state appoggiate dall’opinionista Tina Cipollari.

Quest’ultima di certo non ci ha pensato due volte ad andare contro la dama, dicendo: “Ma possibile Ida che tutte le tue storie hanno sempre questo finale? Tutte le tue conoscenze hanno sempre lo stesso finale. Tu ti metti in competizione, hai troppe aspettative. Tu non puoi pretendere che un uomo colmi tutti i tuoi vuoti.”

Alessandro lascia lo studio… Anche voi avreste fatto lo stesso al suo posto? #UominieDonne pic.twitter.com/tb8DL8Wqsr — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 15, 2022

La dama sentendo questi attacchi a lei rivolti non ha potuto fare altro che precisare che, per lei, il rapporto con Alessandro in realtà non significava niente e che per questo motivo infatti non dovrebbe dare alcuna spiegazione.