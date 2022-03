“Ha il doppio dei loro soldi”, altro che Eros e Trussardi: Michelle ha perso la testa per lui

By

La famosissima showgirl Michelle Hunziker perde completamente la testa per un uomo molto più affascinante e soprattutto più ricco di Eros e Tomaso Trussardi. Ecco di chi si tratta.

In questi ultimi giorni vi abbiamo parlato molto della separazione della donna dall’imprenditore Tomaso. I due, dopo innumerevoli anni di matrimonio, hanno deciso di prendere strade diverse dividendo il loro cammino. Nonostante questa decisione presa apparentemente d’improvviso, i due si sono impegnati a rimanere i ottimi rapporti così da non far pesare il tutto sulla crescita delle loro due splendide figlie.

Dopo la notizia hanno iniziato a circolare innumerevoli versioni a riguardo. A quanto pare infatti la coppia viveva una crisi matrimoniale ormai da molti anni, anche per l’inaspettato avvicinamento dell’ex della donna. Il cantante Eros Ramazzotti è riapparso nella sua vita silenziosamente e nuovamente si è aggiudicato la sua attenzione.

Secondo alcune voci di corridoio, a far allontanare definitivamente Tomaso da Michelle, è stato proprio Eros. Attualmente però non vi sono delle prove certe che potrebbero in qualche modo confermare la veridicità di ciò che circola sul loro conto. Nelle ultime ore però si è sparsa una notizia che potrebbe completamente ribaltare la situazione.

Michelle Hunziker si consola fra le braccia di un uomo incredibilmente affascinante: ecco di chi si tratta

Sono passati circa due mesi dalla separazione della tanto chiacchierata coppia, a quanto pare però entrambi hanno già intrapreso strade completamente diverse. La conduttrice ha perfino condotto uno degli spettacoli più emozionanti della sua vita, ovvero Michelle Impossible, nel quale l’abbiamo vista insieme al suo ex Eros Ramazzotti.

Perfino il cantante però sembra essere un ricordo del passato ormai. Secondo quanto riportato da un noto settimanale tedesco, Bunte, la donna ha già intrapreso una relazione con un uomo molto più affascinante di entrambi gli ex. Bunte infatti ha catturato uno scatto alquanto impressionante, nel quale è ben visibile la donna mentre bacia Giovanni Angiolini.

Seppur il bacio viene dato con la mascherina, questa vicinanza ha innalzato un polverone inimmaginabile. Per chi non lo sapesse Giovanni è un medico chirurgo che ha conseguito la laurea ormai molti anni fa. Il suo aspetto e la sua simpatia però gli hanno perfino consentito di crearsi un nome nel mondo dello spettacolo.

Hai capito la Hunziker… si è messa con uno che ha il doppio dei soldi di Eros e Truss. Ha capito tutto dalla vita 😅 pic.twitter.com/s3yhfa2wT2 — callmegin (@Gossip14378601) March 16, 2022

Dovete sapere infatti che il medico è apparso persino in televisione grazie alla sua partecipazione ad uno dei programma più amati dagli italiani, ovvero Grande Fratello. Il tutto risale al 2015. Come vi abbiamo già anticipato, la loro vicinanza ha incuriosito incredibilmente i fan di entrambi, i quali ne sono rimasti incredibilmente sorpresi. Cosa ne penserà Trussardi di questo scatto?