GF Vip, quanto sborsa Mediaset per Jessica: Altro che principessa, una vita da regina!

GF Vip, sapete quanto sborsa Mediaset per il vincitore del famoso reality di Cinecittà? Una barca di soldi. Ecco quanto ha portato a casa Jessica Selassié.

Curiosi di sapere quanto sborsa Mediaset per il vincitore del Grande Fratello Vip? Parliamo di cifre davvero astronomiche. Jessica ha guadagnato un botto di soldi.

GF Vip, si spengono le luci del bunker di Cinecittà

È ufficialmente finita: il reality, tra i più lunghi della storia, ieri ha chiuso le porte e spento le luci e le telecamere che per sei mesi hanno mostrato la vita h24 dei vipponi che hanno divertito, incuriosito e rallegrato le giornate dei telespettatori.

Alfonso Signorini aveva promesso che la sesta edizione del Grande Fratello sarebbe stata scoppiettante e ricca di colpi di scena e come sempre, ha mantenuto la parola. L’ultima puntata che si è conclusa con la vittoria della principessa etiope Jessica Selassié, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il popolo del web ha scelto il suo vincitore, una giovane che in questi mesi ha mostrato solo il meglio di sé distinguendosi da tutti gli altri. Anche per la stessa Selassié la vittoria arriva in maniera del tutto inaspettata.

Jessica ha battuto persino Lulù che era stata data dagli stessi coinquilini come probabile vincitrice. Ad ogni modo, i telespettatori si sono posti una domanda: ma quanto guadagna il vincitore del GF? Ebbene, vi annunciamo che Mediaset sborsa una valanga di soldi per chi riesce a vincere il famoso reality.

Quanto sborsa Mediaset per il vincitore del reality

Ebbene sì, siamo giunti alla fine. Alfonso Signorini, ieri, con grande emozione, dopo la proclamazione della vincitrice Jessica Selassié, ha salutato i telespettatori con la promessa di ritornare a settembre con un’altra straordinaria edizione del reality più spiato d’Italia. Questa appena conclusasi è stata davvero un grande successo e i dati di ascolto lo hanno confermato.

La coppa dei campioni dunque è stata sollevata dalla principessa Jessica Selassié che ha portato a casa il cospicuo montepremi finale. A proposito di montepremi finale, sapete quanto sborsa Mediaset per il vincitore del Grande Fratello? Non lo immaginereste mai.

L’azienda, che consente la messa in onda del famoso reality di Cinecittà, sgancia per il vincitore del GF ben 100.000 euro in gettoni d’oro! Sì, avete capito bene. Questa è la cifra per il vippone vincitore. Insomma, Jessica, oltre al cachet di 5000 euro a puntata, deve aggiungere al patrimonio guadagnato fino ad ora, anche questa cospicua somma di denaro.