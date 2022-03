Francesco Chiofalo prima della chirurgia: impossibile riconoscerlo | FOTO

Diventato celebre con il soprannome di Lenticchio, Francesco Chiofalo si è sottoposto a molti interventi chirurgici. Vediamo com’era prima.

Francesco Chiofalo ha partecipato a Temptation Island e oggi è un influencer.

Chi è Francesco Chiofalo

Lenticchio o meglio Francesco Chiofalo, classe 1989, sarà uno dei partecipanti de La Pupa e il Secchione che andrà in onda su Italia 1, dal 15 marzo. Francesco è finito sotto le luci della ribalta a seguito della sua partecipazione, nel 2017 a Temptation Island insieme all’allora fidanzata Selvaggia Roma. I due si lasciarono poco dopo.

A seguito di quella partecipazione televisiva, Francesco Chiofalo è diventato una star di Instagram e oggi è un influencer. Ad aver colpito il pubblico è stato soprattutto il suo cambiamento dovuto alla chirurgia estetica.

Oggi è fidanzato con Drusilla Gucci che ha partecipato all’Isola dei Famosi. Nata nel 1994 è la pronipote di Guccio Gucci. I due stanno insieme sin dall’estate del 2021. La loro relazione venne ufficializzata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Com’era prima della chirurgia

Sin dagli esordi, Francesco Chiofalo è apparso particolarmente diverso. Sin da quando ha concluso la sua esperienza a Temptation Island, le labbra del ragazzo sono apparse subito più carnose. Egli, però, ha smentito subito di aver fatto delle punturine di filler alle labbra.

Poi, Chiofalo è volato fino in Turchia dove si è sottoposto ad un trapianto di barba. Il ragazzo, infatti, ha lamentato il fatto di non essere mai riuscito a farsi crescere bene la barba. Perciò, durante il trapianto, gli hanno prelevato dei bulbi di capelli dietro alla nuca e glieli hanno impiantati in viso. Sempre in Turchia, si è sottoposto ad un intervento al naso.

Oggi Chiofalo appare ben lontano dal quel ragazzo degli esordi, molto più gonfio e pompato, quasi da non sembrare lui. Qualcuno sui social ha criticato il suo trapianto di barba, reputandolo un intervento non necessario. Eppure, se sta bene a lui che a sua detta, sembra aver ritrovato la serenità, va bene a tutti.

Subito dopo l’intervento, però, Francesco Chiofalo si è mostrato molto provato su Instagram. In alcune stories ha mostrato ai fans il risultato che non era proprio come aveva sperato. A sua detta, piuttosto che essere migliorato sembrava notevolmente peggiorato e aveva addirittura paura di spaventare qualche bambino in strada. Successivamente, la barba è guarita e ha ottenuto l’effetto che da tanto voleva.