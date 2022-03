Celentano imbestialita, Carola l’ha fatta grossa: mai vista così ad Amici | VIDEO

By

Amici, Alessandra Celentano imbestialita con Carola. La ballerina l’ha fatta davvero grossa, l’insegnante non si era mai arrabbiata così prima d’ora.

È scontro tra Alessandra Celentano e la sua allieva Carola. La professoressa di danza classica è furiosa con lei. Ecco che cosa ha combinato la ballerina.

Alessandra Celentano furiosa con Carola

La prima puntata del serale di Amici si avvicina. Sabato 19 marzo vedremo gli allievi scontrarsi a colpi di stacchetti e di brani inediti e non sul palco del serale dinanzi ad una giuria d’eccezione e ai professori con i quali gli alunni stanno lavorando da ben 6 mesi.

L’adrenalina è alle stelle. I giovani non vedono l’ora di iniziare questa nuova avventura in prime time che porterà loro tante novità e perché no, anche importanti opportunità professionali.

Questi sono giorni molto duri per gli allievi che devono allenarsi ogni momento per preparare brani, assoli e passi a due da portare sul palcoscenico. Avete visto che cosa è successo nell’ultimo daytime? La professoressa Alessandra Celentano si è arrabbiata, come mai aveva fatto prima d’ora, con la sua allieva Carola.

La professoressa di danza classica perde le staffe: Carola è sconvolta

Il grande giorno si avvicina e gli allievi si stanno preparando per affrontarlo al meglio. I professori hanno affidato loro tanti compiti in vista della prima esibizione prevista per sabato 19 marzo.

I cantanti si stanno esercitando con brani inediti e pezzi assegnati dai loro professori, mentre i ballerini si stanno allenando con assoli e pezzi a due che dovranno essere giudicati da una giuria d’eccezione.

A proposito di danza, avete visto che cosa è successo nell’ultimo daytime? C’è stato uno scontro acceso tra Alessandra Celentano e una delle sue allieve preferite, la ballerina Carola.

La giovane si è presentata a lezione stanca, assonnata e senza concentrazione, sbagliando le prove e non mettendo in atto le correzioni fatte da lei e da un altro insegnante. Dopo l’ennesimo rimprovero, la professoressa Celentano perde la pazienza:

“Tu hai un potenziale altissimo ma poi mi cadi su una buccia di banana. Mi girano forte, mi girano proprio. Diventi un rospetto. Io parlo così accorata perché mi dispiace”.

Dopo questi richiami, Carola è ritornata in casetta delusa per le prove generali da lei sostenute. Nel pomeriggio, si è recata nuovamente in aula per allenarsi ma ancora una volta ha sbagliato tutto e la Celentano si è infuriata:

“Carola svegliati, non c’è tempo. Ti avrei licenziata subito. Non possiamo stare mezz’ora per un passo idiota”.

Le parole della professoressa hanno ferito profondamente la ballerina che dopo il rimprovero, mortificata, è tornata ad allenarsi, da sola, in aula.