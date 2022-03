“Alberto non la vuole a casa”, l’imperdonabile sgarbo di Charlene di Monaco: che legnata!

Charlene Wittstock è ritornata a Monaco ma la batosta è dietro l’angolo: Alberto II non la vuole a casa. Ecco che cosa sta succedendo a palazzo reale.

Charlene Wittstock torna nel Principato

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Dopo mesi di lontananza da palazzo reale, l’amatissima principessa ha fatto ritorno a Monaco. La sua presenza nel Principato è stata registrata sabato 12 marzo ed annunciata con un freddo comunicato da parte del palazzo reale:

“Le loro Altezze Serenissime condividono con gioia le seguenti informazioni: in accordo con i Suoi medici, visto l’incoraggiante risultato delle cure, la principessa proseguirà il recupero nel Principato con suo marito e i figli al suo fianco. SAS si è felicemente riunita con la sua famiglia e i suoi cari. Le prossime settimane permetteranno alla principessa di rimettersi ulteriormente in salute prima di riprendere con gradualità i suoi impegni ufficiali”.

Ma c’è qualcosa che non torna. Da quando è rientrata a Monaco, di Charlene non ci sono tracce. Nessuna foto è stata scattata o resa pubblica, nulla è trapelato sulle sue condizioni di salute e molti credono che in realtà la principessa non si effettivamente a palazzo.

Batosta per la principessa, Alberto non la vuole a casa

A quanto pare, la Wittstock si trova a Monaco ma potrebbe non essere nella sua residenza ufficiale. Fonti vicine alla principessa ed esperti di gossip reali dicono che Charlene, con molta probabilità, si trovi a Roc Agel, nella residenza estiva della famiglia Grimaldi, un luogo che lei tanto ama.

Ed è proprio in questa località bucolica, in una immensa fattoria circondata da cavalli, pecore, capre e cani, che si trova sulle alture di Monaco, che la principessa ha intenzione di rimettersi in forze circondata dai figli e dai medici che la monitorano costantemente.

Alberto dunque non la vuole a palazzo se le pressioni di corte possono rappresentare un ostacolo alla sua guarigione. Il sovrano preferisce che la principessa stia in un luogo isolato e tranquillo, pronta a ritornare a palazzo quando sia psicologicamente tranquilla.