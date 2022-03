UeD, sapete che lavoro fa Biagio del trono over? Non ve lo immaginate neanche | Incredibile

By

Biagio Di Maro è ormai una presenza fissa a UeD e, spesso, fa parlare di se non solo per le sue vicissitudini amorose ma anche per il suo lavoro. Vediamo qual è.

Napoletano verace, Biagio si siede molto spesso nel centro studio di UeD venendo criticato da Tina Cipollari per i suoi comportamenti con le dame.

Chi è Biagio di UeD

Presenza fissa tra i cavalieri di UeD, Biagio Di Maro si siede spesso a centro studio per via delle sue numerose frequentazioni con le dame. Frequentazioni che, spesso, sembrano seguire lo stesso copione. Per questo motivo, si porta a casa cogenti critiche da parte dell’opinionista Tina Cipollari.

Tanto che Biagio ha spesso accusato l’opinionista di UeD di influenzare le dame e di far fallire, con i suoi giudizi piccati, le sue relazioni. Dal parterre femminile, soltanto Sara sembrava interessata ad instaurare con lui un rapporto serio e duraturo, tanto che gli aveva chiesto di uscire con lei.

Anche Armando, dalla sua sedia, critica spesso Biagio di essere ad UeD soltanto per ottenere visibilità. Un domani, infatti, lo stesso Di Maro, ha dichiarato che non gli dispiacerebbe partecipare a reality come L’Isola dei Famosi.

Del resto, l’uomo partenopeo tiene molto al suo aspetto fisico. Attraverso i suoi social, si mostra spesso mentre fa palestra. Inoltre, una delle caratteristiche che le donne sembrano sempre apprezzare di lui è l’aspetto sempre curato.

All’inizio della sua presenza nel programma, una caratteristica accomunava tutte le donne che frequentava Biagio: ricevevano in regalo delle mozzarelle. Il motivo è più semplice di quel che sembra.

Che lavoro fa

Classe 1967, Biagio è rimasto vedovo molto presto. Dopo la morte della moglie ha avuto un periodo molto buio della sua vita ma ha cercato di farsi forza e di tirare avanti per i suoi tre figli. Spesse volte, ricordandoli e ricordando la moglie, si è commosso in studio.

Il lavoro di Biagio Di Maro, infatti, è riconducibile proprio alle mozzarelle. Quando l’uomo non si occupa della sua professione principale, l’escavatorista, vende e promuove un prodotto tipico campano: la mozzarella di bufala.

Nonostante il suo lavoro, Biagio è finito in una bufera quando ha frequentato Isabella Ricci. La dama, infatti, avrebbe accusato Biagio di aver conservato gli scontrini della cena per poi farsela rimborsare dalla redazione. Quest’ultima, si occupa di rimborsare spostamenti ed alloggi per i partecipanti alla trasmissione.