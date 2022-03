L’opinionista Tina Cipollari fa una figuraccia pessima nello studio del programma UeD, dopo aver demolito la dama quest’ultima la umilia con delicatezza davanti a tutti i presenti.

Come ben saprete uno dei compiti più amati dall’opinionista è proprio quello di esprimere il suo pensiero senza dare troppo peso a ciò che si dice. Svariate volte infatti l’abbiamo vista in disaccordo con il resto delle presone presenti all’interno dello studio del programma. Su questo purtroppo la donna marcia e si lascia quindi cullare sugli allori.

Non è di certo la prima volta che la donna esprime il suo pensiero negativo nei confronti di una dama, fino ad oggi però non ha mai ottenuto una risposta concreta all’altezza della sua critica. All’interno dello studio del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi ogni giorni assistiamo ad episodi diversi con altrettanto diversi protagonisti.

Solitamente però, a generare il putiferio nello studio è proprio l’opinionista che con le sue parole taglienti fa trapelare solo ed esclusivamente la verità. Le sue opinioni però spesso feriscono incredibilmente le persone a cui sono rivolte, per questo motivo infatti l’opinionista non riceve una risposta concreta. Questa volta però, avendo davanti una dama completamente diversa dal solito, si è ritrovata letteralmente con le spalle al muro, mai abbiamo assistito ad uno scenario simile.

Tina Cipollari umiliata spudoratamente dalla dama nello studio di UeD

Come vi abbiamo già anticipato, oggi non è una giornata particolarmente serena per l’opinionista. Quest’ultima infatti si è ritrovata davanti ad una situazione completamente impensabile.

Dopo aver preso per i fondello la dama Lucia ed averla umiliata pubblicamente l’opinionista pensava di aver chiuso completamente il discorso avendo così l’ultima parola. In realtà però, inaspettatamente la dama Lucia ha interamente ribaltato la situazione con toni gentili ed educati, zittendola definitivamente.

“Non ci arriva, non è che lui non fa perché è così. Lui deve essere guidato, io non voglio una persona così. Io voglio una persona che mi dice ‘come stai’ la mattina e che mi porta una tazza di caffè. Le piccole cose che mi mancano da 14 anni cara Tina. Non voglio il miliardario, non voglio un uomo di 40 anni, non voglio il mondo.”

Queste sono le parole della dama, la quale con tranquillità e spensieratezza ha completamente umiliato l’opinionista. Perfino Gianni Sperti si è schierato dalla parte di Lucia difendendola a spada tratta. Al che Tina ha perso nuovamente le staffe ma i suoi interventi successivi non sono stati affatto ascoltati.