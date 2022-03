Mina, da più di 30 anni che non si vede in giro: “Come ha fatto a ridursi così?” | FOTO

Mina è una delle cantanti più amate nel nostro paese. Tuttavia, è scomparsa da qualche tempo dalle scene. Vediamo com’è diventata.

Benché sia assente da molto fisicamente, Mina è sempre presente nel cuore degli italiani.

Chi è Mina

Anna Maria Mazzini, in arte Mina, è nata nel 1940. Nel corso della sua lunga carriera è stata non solo cantante ma anche presentatrice ed attrice. Una carriera iniziata sul finire degli anni ’50 ed esplosa al Festival di Sanremo del 1961 dove ruppe tutti gli schemi con la canzone Mille Bolle Blu. Prima di allora, il Festival della canzone italiana era molto più inamidato e formale.

Da allora, la sua voce ha ammaliato tantissime persone nel corso di oltre 20 anni di esibizioni e musica. Dall’agosto del 1978, però, Mina decise di ritirarsi dalle scene, esibendosi per l’ultima volta dal vivo.

Dopo quell’ultima esibizione, si venne a sapere che Mina si ammalò gravemente di broncopolmonite virale. Costretta a casa per molto tempo, ebbe la possibilità di riassaporare quei ritmi tranquilli che aveva dimenticato.

Dal suo ritiro dalle scene, l’unico che avuto il privilegio di ritrarla è stato Mauro Balletti che conobbe l’artista nel 1972 sul set di uno spot per una nota bevanda.

Che fine ha fatto?

Dopo oltre trent’anni di assenza, Mina è tornata a farsi vedere in pubblico insieme al marito. In realtà, lo scatto è stato rubato dai paparazzi. La cantante è apparsa molto sovrappeso, stempiata e con un’andatura incerta. In molti si sono chiesti come abbia fatto una donna tanto di successo a potersi ridurre in questo modo. La cantante vive in Svizzera da anni insieme al marito, un cardiochirurgo in pensione, Eugenio Quaini. Il loro matrimonio venne celebrato nel 2006.

Nella sua precedente relazione con Corrado Pani ebbe due figli: Massimiliano e Benedetta. Grazie a loro è diventata nonna e poi bisnonna.

Molti altri, invece, hanno cercato di ipotizzare perché abbia voluto lasciare le scene. Qualcuno diceva che Mina non si sentisse più a suo agio nel suo stesso corpo. Per questo motivo, sentendosi insicura, non avrebbe più voluto mostrarsi in pubblico.

In altre occasioni, invece, si è parlato di stress: Mina si sarebbe ritirata dalle scene perché non riusciva più a reggere i ritmi. Lei stessa avrebbe affermato, in un’intervista a Vanity Fair che la sua assenza sarebbe dovuta anche alle tecnologie moderne.