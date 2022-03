Maturità 2022, al via il 22 giugno: 7 tracce per la prima prova scritta. Tutte le novità dell’esame

Si avvicina l’esame di Maturità 2022. Pubblicata l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione che regola lo svolgimento della prova.

Dopo due anni di assenza, causa pandemia, torna lo scritto, con la prima e la seconda prova, ma il peso maggiore sarà dato all’orale e al percorso di studi dell’alunno. La valutazione resta in centesimi e lo studente potrà ottenere la lode.

Maturità 2022: tutte le novità

Dopo mesi di ipotesi e supposizioni, il Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato l’ordinanza per l’esame di Maturità 2022.

Si parte il 22 giugno prossimo alle 8:30 del mattino con la prima prova scritta d’italiano, che sarà uguale per tutti gli indirizzi di studio. Gli studenti, che avranno 6 ore di tempo per consegnare l’elaborato, potranno scegliere tra riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, analisi e interpretazione del testo letterario o analisi e produzione di un testo argomentativo.

Dopodiché ci sarà la seconda prova scritta, che differirà per ogni indirizzo scolastico e che verterà su una sola materia tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quindi matematica per lo Scientifico, latino o greco per il liceo Classico e così via.

Saranno i singoli istituti che dovranno redigere i quesiti per la seconda prova, tenendo conto del programma svolto dalle classi, visti anche i due anni difficili che hanno preceduto l’esame.

Entro il 22 giugno i docenti che insegnano la disciplina scelta per la seconda prova dovranno consegnare 3 proposte di tracce.

Tra queste tre prove, verrà sorteggiata, il 23 giugno, la traccia che dovrà essere svolta dall’Istituto.

Il colloquio orale e i voti

Ci sarà poi la terza prova orale, che chiuderà l’esame di Maturità e che si aprirà con un documento scelto dalla Commissione d’esame.

Il candidato dovrà quindi argomentare il materiale fornito dagli insegnanti, dimostrando di aver acquisito i contenuti oggetto di studio, compresi quelli di educazione civica.