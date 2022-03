La famosissima showgirl Ilary Blasi viene incastrata dal famigerato Alfonso Signorini, lo dice in diretta davanti a tutta l’Italia costringendola a dire la verità sulla separazione da Totti.

Come ben saprete nelle ultime ore si è tenuta la tanto attesa finale del Grande Fratello Vip, inizialmente nessuno si sarebbe aspettato un successo del genere. Dopo tanta fatica ed innumerevoli sacrifici i concorrenti sono finalmente tornati fra le braccia dei propri cari. La serata ha ottenuto un numero di ascolti inimmaginabile tanto che ha letteralmente stracciato la concorrenza. Ovviamente l’eliminazione di Lulù ad un solo passo dalla vittoria ha sorpreso tutti i presenti ed i telespettatori da casa.

Inutile dire inoltre che la vincita della Principessa Jessica Selassié ha fatto emozionare praticamente chiunque. I primi mesi infatti lei ha sempre ricoperto il ruolo di ombra della luce delle sorelle, con il tempo però i suoi fan hanno visto del buono in lei e la scorsa notte ha iniziato a brillare più che mai.

Sono numerosi gli episodi che si sono accaduti nell’ultima puntata del Grande Fratello, il ritorno fra le braccia di Alex Belli di Delia, le esibizioni fatte direttamente sul palco dello studio. Insomma Signorini non si è fatto mancare proprio nulla. Perfino il gossip non è mancato.

Ilary Blasi completamente distrutta dalle parole del conduttore Alfonso Signorini riguardo la lontananza da Totti

Durante una piccola pausa richiesta direttamente dal conduttore televisivo per consentire una ripresa di fiato da parte dei concorrenti ancora in gara, è successo l’impensabile. Per chi non lo sapesse dalla prossima settimana inizierà il programma condotto dalla donna, ovvero L’Isola Dei Famosi.

Per questo motivo infatti i due hanno deciso un passaggio del testimone non del tutto comune. La conduttrice è quindi risalita sul prestigioso palco nello studio del GF Vip. Tra le vari battute di entrambi e la richiesta della donna fatta direttamente al conduttore il pubblico è rimasto incantato dalla loro estrema complicità.

Non bisogna però dimenticare che la rivalità tra colleghi è sempre presenti. Alfonso infatti ha deciso di smascherare la donna tra risate ed abbracci, utilizzando una scusa anche abbastanza ridicola. Ammettendo di aver sentito dei vari rumours sul suo conto, chiedendo quindi delle spiegazioni.

Sta divorziando veramente allora 💔 pic.twitter.com/OwvS4WkNWL — Marietta (@Mariettamitica) March 15, 2022

“Non sai nulla, si sono separata in casa e sto divorziando.” Queste sono le parole della donna, capendo di aver fatto una gaffe inimmaginabile il conduttore ha cercato di sdrammatizzare proponendole si uscire con Alex Belli dal momento che a lui piace “L’amore libero”.