“Delia Duran mamma”, dopo mesi il segreto con Alex Belli viene a galla | VIDEO

Spunta finalmente tutta la verità sulla coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip, Delia Duran diventerà mamma grazie ad Alex Belli? Non ci sono più dubbi ormai.

Come ben saprete i due sono stati i reali protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, i dissapori iniziali non hanno fatto altro che far riavvicinare la coppia. Inaspettatamente infatti dopo l’entrata di Belli tutti si sarebbero aspettati un duro scontro con Delia per via di un presunto avvicinamento alla gieffina Soleil Sorge. Contro ogni pronostico però l’ex vippone ha avuto occhi solo ed esclusivamente per la moglie, come è giusto che sia.

Successivamente però ha dovuto nuovamente abbandonare la casa, lasciando così la donna sola con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Questo però non ha affatto cambiato le carte in tavola, i due infatti sono apparsi particolarmente uniti ed incredibilmente innamorati l’uno dell’altra.

A quanto pare però vi sono delle questioni mai trattate che poterebbero completamente capovolgere la situazione che li unisce. Lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha provato più volte a far trapelare delle notizie inaspettate così da far scoppiare il putiferio nella casa, lo scoop però è sempre stato sotto i nostri occhi.

Delia Duran mamma di una splendida bambina? Il grande sogno inconscio

I due sono sempre apparsi incompresi agli occhi di tutta la popolazione Italiana, molte di fatto sono le critiche che le loro scelte hanno generato. Perfino i volti più famosi nel mondo dello spettacolo hanno letteralmente criticato i due personaggi per via del loro comportamento inaccettabile, esprimendo non solo il loro giudizio negativo ma criticandoli severamente.

Delle parole della gente però ai due ex vipponi non interessa affatto, non hanno mai dato fin troppo peso infatti alle parole di terzi, proseguendo così dritti per il loro cammino. Un piccolo dettaglio però, nel percorso di Delia, è letteralmente sfuggito a tutti i presenti nello studio e tutti coloro che seguono incessantemente il reality. Durante una delle ultime dirette, i concorrenti rimasti hanno deciso di fare una sorta di spettacolo collaborando tutti insieme.

Giucas Casella, mentalista professionista, ha deciso di ipnotizzare la donna, chiedendole poi quale fosse in realtà il suo desiderio più grande. In una sorta di catalessi, la donna ha avuto la forza di rispondere dicendo tali parole: “Diventare Mamma.”

Al che tutti sono rimasti completamente di stucco poiché nessuno si sarebbe mai aspettato una risposta del genere, soprattutto in quelle condizioni. Non ci resta quindi che analizzare il percorso dei diretti interessati per capire cosa potrebbe accadere in futuro, Alex ne sarebbe felice?