Colpo di scena ad Amici, LDA umiliato proprio da lei: “Papà Gigi esplode di rabbia” | VIDEO

Mancano davvero pochissimi giorni all’inizio dell’attesissimo serale di Amici di Maria De Filippi e i giovani, nelle scorse ore, sono stati informati dall’amatissima conduttrice sulle modalità delle sfide che ha dovranno affrontare in prime time.

Gli allievi sono entusiasti e non vedono l’ora di mettersi alla prova anche in questa esperienza che arricchirà ancora di più il loro bagaglio professionale. Intanto le squadre sono state formate e sono così composte: la prima coppia è formata dal duo Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

La seconda dal team Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e infine la terza, da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Proprio una di queste insegnanti ha umiliato pubblicamente LDA. Ecco in che modo.

Gigi D’Alessio furioso per le offese al figlio

Il serale è sempre più vicino e i giovani sono stati informati da Maria De Filippi sulle modalità dello svolgimento del serale. Nell’ultimo daytime, la conduttrice ha spiegato ai ragazzi il sistema delle eliminazioni e anche quello delle sfide.

La moglie di Maurizio Costanzo ha comunicato poi ai giovani allievi già una notizia bomba: una professoressa ha lanciato il primo guanto di sfida e vuole che lo stesso sia accolto da Albe e LDA.

L’insegnante in questione è chiaramente Anna Pettinelli. La professoressa ha giustificato questo guanto di sfida, che ha come obiettivo quello di mostrare i punti deboli di LDA, attraverso una lettera che ha umiliato pubblicamente il figlio di Gigi D’Alessio.

Anna Pettinelli ha affermato che il giovane cantautore è un quarantenne nel corpo di un ventenne, che il suo modo di scrivere è antiquato, polveroso e antico e ha deciso, pertanto, di proporre una sfida tra i due amici: LDA, che considerato un vecchio, e Albe, il suo pupillo, considerato invece fresco e moderno.

La Pettinelli ha deciso di farli sfidare proponendo loro la canzone Take you dancing di Jason Derulo. Il brano è chiaramente in inglese, pertanto l’insegnante ha colpito un altro punto debole del figlio di Gigi D’Alessio.

Il cantautore non ama esibirsi in lingua straniera poiché dice di non essere molto ferrato con l’inglese. Il ragazzo risponde poi alle accuse della Pettinelli affermando che, rispetto ad altri cantanti, lui ha affrontato tematiche importanti come l’amore, l’Alzheimer e altri temi impegnati e che non cambierà mai per nessuno il suo modo di scrivere ma è pronto comunque a mettersi in gioco.

Ad ogni modo, le parole della Pettinelli nei confronti di LDA non sono state per nulla facili da digerire e sul web molti hanno affermato che dopo questa lettera umiliante, papà Gigi D’Alessio sarà sicuramente furioso.