Butta uno spicchio d’aglio nel water prima di andare a letto: un gesto che ha salvato la vita a tanti

Pulire la casa non si può definire un’attività gradevole ma è fondamentale per mantenere la corretta igiene. Tra i vari spazi in casa, sicuramente il bagno è quello che più di altri può rappresentare un vero e proprio focolaio di batteri e funghi. Non bisogna pulire ‘abbastanza’ ma ‘a fondo’.

L’igienizzazione profonda del bagno richiede non solo tempo ma prodotti chimici che risultano essere pericolosi, dannosi per la salute e per l’ambiente. Fortunatamente, esistono soluzioni naturali efficaci. Butta uno spicchio d’aglio nel water prima di andare a letto e vedrai i risultati.

Butta uno spicchio d’aglio nel water prima di andare a letto: ecco perché

Prima di andare a dormire la sera, gettare uno spicchio d’aglio nel water si rivela un trucco geniale che sta circolando parecchio su Internet. La ‘dritta’ è stata vista da centinaia di migliaia di persone nell’arco di una settimana: hanno sperimentato il trucco confermandone l’efficacia.

Il lato negativo dell’aglio, come sappiamo tutti, è il forte odore ma la sua potenza è indiscussa: ha un effetto antinfiammatorio e antisettico grazie ad una sostanza in esso contenuta chiamata allicina.

L’allicina ha il potere di bloccare i funghi, di proteggere da batteri e parassiti. Con questo metodo, l’aglio è in grado di eliminare davvero i batteri che si annidano nel gabinetto.

Uno spicchio d’aglio nel gabinetto per igienizzare: come si usa

Ecco come usare l’aglio per igienizzare il water grazie ai suoi potenti effetti antibatterici e antifungini:

Sbuccia lo spicchio d’aglio e buttalo nel gabinetto scegliendo un orario notturno in cui si usa meno il water;

Al mattino, tira lo sciacquone;

Ripeti l’operazione 2 volte alla settimana.

Come pulire le macchie gialle del water con l’aglio

L’aglio serve non solo ad igienizzare la toilette ma anche a togliere eventuali macchie gialle del water.

Per riuscirci bisogna preparare il tè all’aglio per, poi, versarlo nella toilette.

Il tè all’aglio si prepara facendo bollire 2 bicchieri e mezzo di acqua aggiungendo 3 spicchi di aglio e, infine, versare tutto nella tazza dopo che si è raffreddato.

Vale la pena provare perché questo sistema funziona sul serio. E’ efficace, naturale, innocuo: consente di evitare di utilizzare prodotti chimici tossici per la salute e dannosi per l’ambiente.