Benedetta Rossi, sapete che lavoro fa il marito? Senza di lui finirebbe in rovina

Conoscete il marito della famosissima Benedetta Rossi? Grazie al suo lavoro lei a ottenuto il successo tanto desiderato. Ecco tutti i dettagli sui due e come si sono conosciuti realmente.

Come ben saprete lei oggi è una donna di successo che dopo tanta fatica è riuscita a costruire un impero. Le sue idee hanno completamente stravolto la nostra quotidianità. La donna infatti ha ben pensato di coinvolgere tutti gli utenti che lo desiderano, il tutto è reso possibile ovviamente grazie ai numerosi social.

In realtà però lei non è la sola, ad oggi vi sono molte persone che hanno deciso di condividere la propria passione sulle varie piattaforme, alcune di loro però non sono neanche lontanamente paragonabili a lei, numericamente parlando. La sua pagina Instagram vanta più di 4,2 milioni di follower, ovvero utenti che seguono attentamente le sue ricette per dilettarsi insieme a lei in cucina.

Il suo impero però a quanto pare non è stato creato solo ed esclusivamente da lei, infatti dietro al suo successo c’è lo zampino del marito. Senza di lui oggi non sarebbe praticamente la regina della cucina sui social. Vediamo quindi come i due si sono conosciuti e come è nata questa collaborazione che ha poi generato tutto.

Che mestiere fa il marito della famosissima food blogger Benedetta Rossi?

Dovete sapere che la donna ha trascorso un’intera vita insieme all’uomo della sua vita, nonostante questo però in realtà i due sono sposati solo da qualche anno. I due infatti convolarono a nozze nel 2009 dopo ben 20 anni di conoscenza. A quanto pare i due si conobbero direttamente all’università ma la donna non ne volle sapere nulla di lui poiché lo reputava fin troppo spavaldo. Con il tempo però Marco Gentili riuscì a conquistare il suo cuore, ovviamente dopo innumerevoli passeggiate a cavallo ed in carrozza.

Anche Marco come Benedetta ha è un famoso food blogger, lui in però ha ricopre un ruolo molto importante anche nel marchio Fatto in casa da Benedetta. Dovete sapere infatti che che lui è il co fondatore di Mauri Media SRL, la società che si occupa interamente della pubblicità e del Marketing dell’impero della donna. Il successo riscontrato negli ultimi anni di quest’ultima quindi è anche dovuto all’impegno del marito nell’aiutarla a realizzare i suoi sogni.

Inoltre nel 2026 i due crearono la Sàpony, impegnandosi nel realizzare cosmetici e saponi. negli ultimi anni però hanno deciso di abbandonare definitivamente il progetto per dedicarsi interamente al loro progetto.