Silvia distrugge Alex Belli davanti a Soleil: nessuno ci è mai riuscito così bene | VIDEO

La famosa conduttrice Silvia Toffanin distrugge completamente Alex Belli umiliandolo davanti all’ex vippona Soleil Sorge. Tutti i retroscena su quanto accaduto in diretta.

Come ben saprete in questi ultimi giorni non si fa altro che parlare del Grande Fratello Vip, dopo ben sei mesi all’interno della casa il percorso dei numerosi concorrenti è giunto ormai al termine. È doveroso quindi capire come tutti coloro che erano presenti all’interno della casa hanno vissuto ed affrontato determinate situazioni. Per questo motivo infatti le conduttrici dei più famosi salotti televisivi fanno a gara per contendersi per prime gli ex vipponi.

Come ben saprete la gieffina Sorge ha interamente dominato la scena fin dal principio, il suo avvicinamento al vippone Alex Belli ha scatenato letteralmente un putiferio e per mesi non si ha fatto altro che parlare del triangolo amoroso creatosi all’interno della casa.

Come ben saprete, dopo la squalifica di Belli dalla casa, la conduttrice in questione decise di invitarlo a sedere nel salotto di Verissimo, all’epoca i discorsi dell’ex concorrente erano principalmente concentrati su “amore libero”, “poliamore”, insomma argomenti non del tutto apprezzati dalla presentatrice. La quale chiese infatti spiegazioni poiché non reputava possibile una situazione del genere.

Silvia Toffanin umilia spudoratamente Alex Belli davanti a Soleil Sorge in diretta televisiva: cosa è successo

La gieffina, nonostante l’incredibile importanza della sua presenza all’interno della casa, ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco ad un solo passo dalla finale. Nonostante questo però lei è apparsa soddisfatta del suo percorso. Inoltre, in queste ultime settimane, sotto gli occhi di tutta l’Italia, ha avuto il modo di chiarire la situazione con Alex una volta per tutte con l’aiuto di Delia Duran. Ebbene, dopo la sua eliminazione la conduttrice ha deciso di invitarla nel suo salotto.

Dopo varie chiacchiere, la donna ha confessato di aver seguito attentamente il suo percorso nella casa e quindi, ha deciso di augurarle tutto il bene del mondo ed un futuro pieno di avventure. Prima che l’ex gieffina potesse andarsene però alla presentatrice è scappato un dettaglio che non è passato affatto inosservato.

“Sei stata una super protagonista e ti auguro tante cose belle. Di poter chiarire la tua storia personale se è quella che ti fa stare bene e di liberarti di Alex. Lo posso dire? L’ho detto, mi è uscito dal cuore. È finita? Game over. “

Queste sono le parole che la conduttrice si è lasciata sfuggire davanti a tutta Italia, non è di certo la prima volta che esprime il suo pensiero negativo nei confronti dell’ex concorrente, ma mai lo ha fatto in modo così esplicito.