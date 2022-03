By

Fine settimana di sangue sulle strade italiane: la scorsa domenica 13 marzo, un autobus, con a bordo 50 profughi ucraini, si è ribaltato mentre percorreva l’A14, all’altezza di Forlì.

Una giovane mamma che viaggiava con i suoi due figli è morta, altre persone sono rimaste ferite. Nella giornata di domenica un altro incidente mortale si è verificato sull’A16, nel foggiano. Un minibus con a bordo 13 suore si è ribaltato. Quattro di loro sono morte sul colpo.

Incidente in A14: bus si ribalta

Un fine settimana di sangue quello appena trascorso. La scorsa domenica si sono registrati due incidenti mortali sulle strade italiane.

Il primo sull’Autostrada A14, all’altezza di Forlì. Un autobus, con a bordo 50 profughi ucraini in fuga dalla guerra, si è ribaltato su un fianco.

Per una giovane mamma non c’è stato nulla da fare, la donna di 32 anni è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Altre 20 persone, tra cui i due figli della donna, sono rimaste ferite. Nessuno di loro verserebbe in gravi condizioni.

Sulla dinamica del drammatico incidente sono ancora in corso accertamenti. Non sono chiare le motivazioni per cui il conducente del mezzo abbia perso il controllo dell’autobus, ribaltatosi rovinosamente su un lato.

Si è dovuto attendere l’arrivo dei servizi di emergenza per rimettere in verticale il bus, che è stato sollevato grazie a due gru dei vigili del fuoco.

🔴 Dalle 6.30 intervento al km. 101 della A14, corsia Sud, per il ribaltamento di un bus con a bordo circa 50 persone, tutte di nazionalità #ucraina. Operazioni delle squadre #vigilidelfuoco in atto [#13marzo 7:10] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 13, 2022

I figli della vittima sono stati trasferiti all’ospedale Bufalini con diverse contusioni, ma nulla di particolarmente grave.

Incidente nel foggiano: morte 4 suore

Il secondo incidente mortale della domenica appena trascorsa si è registrato nel tardo pomeriggio sulle strade del foggiano, lungo l’autostrada A16 tra Candela e Cerignola, in direzione Bari.

Quattro suore che viaggiavano a bordo del mezzo hanno perso la vita, altre 9 persone sono rimaste ferite.

Stando ai primi riscontri, il mezzo si sarebbe ribaltato, sfondando il guardrail e finendo la sua corsa in una cunetta laterale.

Per le 4 vittime non c’è stato nulla da fare. Le suore, tutte appartenenti alle Congregazione delle Salesiane dei Sacri cuori, stavano rientrando in Puglia, dopo aver partecipato a degli esercizi spirituali a Formia.

Tra i feriti anche la suora che era alla guida del minibus.

I feriti più gravi sono stati trasportati al policlinico Riuniti di Foggia, come riferisce QuotidianoNazionale, gli altri all’ospedale di Cerignola e all’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, né se nel sinistro siano rimasti coinvolti altri veicoli, ipotesi che al momento non trova riscontro.