Colesterolo alto, occhio a quest’ingrediente: lo mangiamo in continuazione

Il colesterolo è un grasso fondamentale che svolge diverse funzioni nell’organismo. Viene prodotto dal corpo umano, ma in minima parte è introdotto con la dieta. Per questo, è importante prestare attenzione a cosa mettere nel piatto: c’è un ingrediente che lo mangiamo in continuazione ed è da evitare se si soffre di colesterolo alto.

Il colesterolo è un grasso che può anche essere introdotto con gli alimenti ricchi di grassi di origine animale: carne; salumi; burro; tuorlo dell’uovo; formaggi e fegato. Il colesterolo è trasportato nel sangue agganciato a delle proteine (lipoproteine).

Colesterolo alto: valori

Con il colesterolo alto, è possibile sviluppare depositi di grasso nei vasi sanguigni. Questi depositi crescono, rendendo difficile il flusso di sangue sufficiente attraverso le arterie. A volte, questi depositi possono rompersi improvvisamente e formare un coagulo che causa un infarto o un ictus.

Il colesterolo alto può essere ereditato, ma è spesso il risultato di scelte di vita malsane, che lo rendono prevenibile e curabile. Una dieta sana, un regolare esercizio fisico e talvolta farmaci possono aiutare a ridurre il colesterolo alto.

Il valore ottimale è inferiore a 150 mg/dl. Non c’è un limite inferiore: più basso è, meglio è.

colesterolo alto – Lettoquotidiano.itTra 150 e 200 mg/dl è considerato un valore accettabile. Valori tra 200 e 240 mg/dl sono associati a un aumentato rischio di sviluppo di malattia coronarica. Valori superiori a 240 mg/dl sono ad alto rischio.

Colesterolo alto: attenzione a questo ingrediente!

Per mantenere sotto controllo il colesterolo, gli esperti suggeriscono di limitare soprattutto i grassi animali presenti nei condimenti come burro, strutto, lardo e panna.

I cibi da consumare con molta moderazione sono gli alimenti ricchi di grassi saturi, specie i formaggi grassi.

La burrata contiene 106 mg di colesterolo ogni 100 gr di prodotto. Il Brie contiene 100 mg di colesterolo ogni 100 gr di prodotto. La robiola contiene 90 mg di colesterolo ogni 100 gr di prodotto. La feta è un formaggio che può essere utilizzato a crudo in insalate ricche ed è perfetta anche cotta. Contiene 89 mg di colesterolo per 100 gr di prodotto.

Il Parmigiano Reggiano contiene 88 mg di colesterolo per 100 gr di prodotto. Il gorgonzola è un formaggio erborinato, prodotto in Italia dal latte intero di vacca. Contiene 70 mg di colesterolo per 100 gr di prodotto, come vedete c’è di peggio! La ricotta è un ottimo formaggio privo di colesterolo e dal sapore molto neutro. Contiene 51 mg di colesterolo per 100 gr di prodotto.