Barù, avete mai visto il nascondiglio segreto nella sua villa milionaria? Bello da impazzire

Avete mai visto il fantastico nascondiglio segreto del famoso personaggio televisivo Barù? Il posto segreto lontano dagli occhi indiscreti nella sua villa milionaria è davvero mozza fiato.

In questi ultimi giorni il famigerato personaggio, famoso soprattutto nel mondo dello spettacolo, ha attirato verso di sé i riflettori. Il percorso intrapreso all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha conquistato infatti l’attenzione di tutti i telespettatori che seguono minuziosamente il programma dalle proprie abitazioni. Questa però non è di certo la prima volta che si presenta all’interno di un programma televisivo, lo abbiamo visto infatti in svariati reality persino in compagnia di famigliari.

Attualmente però, tutto circola attorno al suo percorso intrapreso nella casa del GF Vip ed ovviamente al suo avvicinamento alla giovane gieffina Jessica. I due hanno letteralmente conquistato l’amore del pubblico, anche se i loro comportamenti sono apparsi alquanto strani.

Nonostante la breve durata della sua permanenza, i fan, hanno iniziato ad incuriosirsi ancor di più cercando così tutti i vari segreti che il vippone ama celare. Sotto gli occhi di tutti gli italiani ha parlato spesso della sua abitazione di extralusso, anche se lui è un grande amante della natura la sua villa richiama uno stampo di vecchio stile.

Il nascondiglio segreto nella villa milionaria di Barù: ecco dove si trova e cosa nasconde al suo interno

Come avrete sicuramente avuto modo di apprendere, grazie alle varie discussione avvenute fra le mura della casa del reality, lui vive in Alta Maremma dove possiede una villa lussuosissima. Ebbene, prima ancora di entrare nel programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini, lui ha deciso di concedere un home-tour della sua casa a tutti i suoi fan. Durante le riprese di quest’ultimo l’uomo ha deciso di deliziarci con paesaggi mozzafiato e ed incredibilmente poetici.

Per ci non lo sapesse lui è l’erede di una famiglia incredibilmente importante, imparentata perfino con Bonifacio VIII ed è nipote di Costantino della Gherardesca. Anche per questo motivo infatti il suo patrimonio ammonta a cifre esorbitanti. Il tutto si può ben comprendere anche dall’arredamento della villa e del tutto il circondario.

Durante l’home-tour ha deciso di mostrare un piccolo nascondiglio segreto ben lontano dagli occhi indiscreti. Come potete ben vedere dal video sopra inserito infatti si tratta di un posto sperduto fra la boscaglia al quale difficilmente si arriva, una volta giunti a destinazione però la vista è incredibilmente poetica.

Lui stesso ha affermato che la vista gli trasmette una sorta di pace interiore e per questo motivo infatti utilizza la location per fare yoga. Fra la boscaglia, vista mare, chi non vorrebbe trascorrere almeno un’ora in pace?