Avanti un altro, incidente per la bonas di Bonolis: portata di corsa al pronto soccorso | VIDEO

Momenti drammatici per la bonas di Bonolis in Avanti un Altro, per via di un incidente portata di corsa all’ospedale più vicino. Ecco tutti i dettagli e le sue attuali condizioni di salute.

Nelle ultime ore la famosissima bonas del programma più amato e seguito da tutti gli italiani ha avvertito un malore improvviso e per questo motivo infatti è stata portata d’urgenza al pronto soccorso. In questi ultimi giorni erano molte le notizie che al ritraevano come protagonista indiscussa per via di alcuni progetti futuri, i quali momentaneamente sono rimasti in pausa poiché le sue condizioni di salute non sono affatto rassicuranti.

Dovremo quindi attendere per scoprire cosa effettivamente avrebbe voluto realizzare la donna, la quale si trova tuttora in ospedale. A comunicare la notizia è stata proprio lei tramite i suoi vari profili social e per questo motivo tutti i fan hanno iniziato ad allarmarsi poiché le sue condizioni non sono delle migliori.

Lavorando al fianco del famigerato Paolo Bonolis, la sua notorietà è incredibilmente aumentata ed ha infatti raggiunto numeri esorbitanti. Oggi lei è diventata perfino un’icona di stile, modello da seguire per le svariate persone che la seguono incessantemente attraverso i social network.

La bonas di Bonolis ad Avanti un Altro avverte un malore: quali sono le sue condizioni attuali

Attimi di paura per la giovane donna, la quale ha temuto per sé stessa. Dopo aver vissuto momenti strazianti la donna ha deciso di comunicarlo a tutti i suoi fan così da poterli poi tranquillizzare sulle sue condizioni di salute. A quanto pare infatti il suo malore ha inizio circa qualche giorno fa, come vi abbiamo già anticipato la donna tentava di terminare dei progetti per il futuro. Per questo motivo infatti si trovava in quarantena in questi ultimi giorni.

La di fatto avrebbe dovuto partecipare ad una nuovissima stagione del programma “La Pupa ed il Secchione”, il quale dovrebbe iniziare a breve. Per poter restare in compagnia senza mantenere le distanze di sicurezza tutti i concorrenti devono eseguire la quarantena obbligatoria. Eseguendo quest’ultima però qualcosa è andato storto. A quanto mare nella stanza era presente della polvere e della moquette, entrambe cose a cui la bonas è tremendamente allergica.

“Ho visto su molti siti che è uscita la notizia che non sto bene. Allora ero in quarantena per fare la Pupa per entrare nella villa però io sono allergica alla moquette, alla polvere e agli acari. Ho resistito i primi giorni poi alla fine non ce l’ho fatta più perché questa tosse è aumentata finché non ho più respirata e ho chiamato l’ambulanza.”

Queste sono le parole della donna, la quale ha poi tranquillizzato i fan. Dicendo dolo che grazie alle cure mediche ed alla terapia attualmente sta già molto meglio rispetto a questi ultimi giorni.