“Voglio 4 milioni da Giucas” La Regina Elisabetta mette gli avvocati: lui in bancarotta | Ora la verità

Il vippone Giucas Casella citato in giudizio direttamente dalla Regina Elisabetta in persona, i suoi avvocati procedono per vie legali. Tutti i retroscena: cosa ha scatenato questa sua reazione.

In questi ultimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip ne sono accadute di ogni tipo. I concorrenti ancora in gara sono ormai stremati e non riescono più a sopportare la tensione delle telecamere putate h24/7. Mancano ormai solo poche ore alla finale ufficiale del rinomato programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini, ed i vipponi non vedono l’ora di poter tornare nelle proprie abitazioni dopo ben sei mesi all’interno del reality.

La tensione e la stanchezza hanno iniziato a giocare brutti scherzi per i gieffini, i quali spesso si ritrovano a condividere degli attimi di sconforto con tutti i presenti. Come ben saprete, lui attualmente è uno dei concorrenti più anziani presenti fra le mura della casa, ha iniziato il suo percorso fin dalle prime puntate ed ha intraprese una strada incredibile aggiudicandosi così l’ammirazione del pubblico.

Spesso però l’uomo non riflette prima di parlare e per questo motivo infatti si ritrova svariate volte in delle situazioni completamente imbarazzanti. Capita inoltre che l’uomo si dimentiche delle parole dette, senza quindi dargli il peso necessario.

La Regina Elisabetta cita in giudizio il vippone Giucas Casella?

Nella scorsa puntata il vippone ha ricevuto una notizia del tutto inaspettata e davvero preoccupante. Le parole dette riguardo la Regina Elisabetta non sono state affatto apprezzate dalla diretta interessata e per questo motivo infatti ha messo di mezzo i legali citandolo in giudizio. Il tutto è stato comunicato al concorrente del Grande Fratello Vip dallo stesso conduttore televisivo, il quale gli ha fatto vedere il comunicato della sovrana.

Nel video a lui mostrato si vede chiaramente la Regina mentre ordina ai suoi legali di fare causa al vippone per via delle sue parole, da lei considerate ingiuriose. Inizialmente il concorrente è rimasto completamente perplesso ed ha quindi chiesto spiegazioni al conduttore televisivo.

“In merito alle dichiarazioni di Mister Giucas Casella intendo fare una doverosa precisazione. Non conosco chi sia questo signore e mi trovo ad esprimere il mio totale disappunto per le bugie da lui raccontate. Ho dato mandato ai miei legali di chiedere un risarcimento danni di 4 milioni e mezzo di sterline da devolvere in beneficenza.”

La Regina Elisabetta contro Giucas 🤣🤣🤣✈️✈️✈️ pic.twitter.com/ORznVcGvsv — Marietta (@Mariettamitica) March 13, 2022

Queste sono le parole dette direttamente dalla sovrana, le quali hanno però poi fatto dubitare il vippone facendolo insospettire severamente. In realtà infatti la Regina non si è affatto scomodata per lui, a creare il tutto è stato proprio il conduttore televisivo Alfonso Signorini, così da creare da poter osservare nuovamente la sua espressione di stupore.