“Soleil portata via dalla sicurezza”, clamoroso retroscena al GF Vip: è successo davvero

Incredibile retroscena su quanto accaduto al GF Vip, l’orami ex vippona Soleil Sorge portata letteralmente via dalla sicurezza. Ecco cosa è successo realmente dietro le quinte.

Come ben saprete nelle ultime puntate abbiamo dovuto dire addio alla famosissima vippona Sorge, la quale con la sua grinta e con la sua simpatia ci ha accompagnato per ben sei mesi. Seppur il pubblico si è sempre diviso per quanto riguardo il suo intero percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, bisogna ammettere che lei ha ricoperto un ruolo fondamentale nel programma televisivo condotto dal famigerato Alfonso Signorini. Il suo avvicinamento all’ex concorrente Alex Belli ha riscosso un successo inimmaginabile, numericamente parlando.

I suoi interventi infatti sono risultati incredibilmente redditizi per tutti i coloro che lavorano dietro le quinte del programma, anche se sono numerosi i progetti degli autori avrebbero voluto realizzare. La ragazza si considera soddisfatta del suo percorso e l’essere uscita solo a qualche girono dalla finale non le ha recato alcun dubbio o dispiacere.

Nelle ultime ore sono trapelate innumerevoli notizie che la vedono proprio come protagonista indiscussa. Dopo la sua uscita dalla dal programma tutti i suoi fan che l’anno sostenuta in questi ultimi sei mesi non hanno più avuto notizie di lei, inoltre vi è stato un silenzio stampa del tutto inaspettato.

Che cosa è successo a Soleil dopo il GF Bip: portata via dalla sicurezza

In molti si chiedono cosa capiti realmente dopo l’eliminazione di un concorrente del Grande Fratello Vip. Ebbene, vi sono alcune procedure da seguire. Per far sì che dopo tanto stress e fatica psicologica il concorrente non venga ulteriormente urtato da situazioni imprevedibili. Questo però non accade sempre.

Spesso un concorrente lascia la casa e viene subito scortato in studio dove poi il conduttore gli da un caloroso benvenuto. Nel caso della ragazza però non è affatto andata così. A quanto pare infatti dopo aver varcato la soglia della porta rossa per poter tornare finalmente alla normalità, Sorge viene portata via direttamente dalla sicurezza.

“No, non c’è nulla nemmeno sui suoi profili social è verissimo. Che cosa è successo esattamente quando è stata eliminata? Soleil Sorge è stata portata via dalla sicurezza ed è rimasta chiusa senza cellulare e senza mezzi di comunicazione per tre giorni.”

Queste confessioni sono state riportate direttamente da Casa Chi. Questo spiegherebbe il perché della sua assenza nello studio. Gli eliminati del programma vengono scortati dalla casa allo studio dalla sicurezza. Lei però ha trascorso ben tre giorni prima di potervi accedere.