“Se io adesso mi avvicino a te” Carola musa ispiratrice: regalo enorme per Luigi

La giovane ballerina Carola, allieva attuale nel programma Amici, funge da musa ispiratrice per il giovane cantante Luigi: il regalo a lui donato è davvero inestimabile. Ecco di che cosa si tratta realmente.

In questa nuova edizione del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi abbiamo assistito ad innumerevoli colpi di scena. Sono molti i legami che si sono creati all’interno della casetta ed inoltre sono numerose le giovani coppie che si sono formate proprio sotto gli occhi di tutti gli italiani. I due diretti interessati sono stati i protagonisti indiscussi di varie voci di corridoio, inoltre i fan si sarebbero aspettati un loro avvicinamento, cosa che però sembra che non sia ancora accaduta.

Inizialmente infatti sia la ballerina che il cantante apparivano molto legati, non solo da una semplice amicizia. A quanto pare però la scintilla non si è mai accesa ed entrambi hanno poi condotto il loro percorso separatamente.

Perfino gli allievi presenti all’interno della casetta si sarebbero aspettati una vicinanza in più fra di loro. Hanno inoltre tentato in ogni modo di aiutarli a costruire un rapporto che vada oltre ad un semplice legame di amicizia.

Carola, musa ispiratrice di Luigi, il suo regalo è incredibilmente prezioso

Come ben saprete ogni giovane talento, nel programma Amici, viene messo davanti ad innumerevoli strada da poter percorrere. Insomma, tutti coloro che dimostrano di possedere un talento unico vengono letteralmente lanciati nel mondo della musica in tutte le sue forme. Le proposte lavorative infatti sono numerose.

Per i giovani cantanti le opportunità sono infinite. Gli autori di prestano ad organizzare colloqui perfino con le varie case discografiche, per questo motivo infatti vi sono molti brani prodotti e pubblicati perfino da dentro la casetta. Le canzoni di Luigi in questi mesi hanno ottenuto un successo inimmaginabile, alcune di queste però nascondono delle verità impressionanti.

Dovete sapere infatti che la canzone “Muro” da lui scritta, in collaborazione con la casa discografica, presenta dei versi detti proprio dalla ballerina. Ebbene si, lei a quanto pare in realtà è la sua musa ispiratrice e lo ha aiutato involontariamente a produrre dei pezzi di successo. Il vero in questione saprebbe proprio il ritornello, il quale recita:

“Però per ogni luna che ci guarda sopra e tutta la sfortuna che ci segue ancora. Noi come James Dean, cuori a duecento all’ora ogni volta. Come quei sogni violenti che abbiamo sbattuto al muro, muro, muro, muro. Come io e te appena svegli che balliamo con il fumo, fumo, fumo, fumo.”

A confermare il tutto è stato proprio il teams di Canova, con la quale ha collaborato il ragazzo. Hanno di fatto affermato che i riferimenti in realtà sono molti e che questo verso non è il solo.