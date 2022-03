“Questa è la prova decisiva”, Ilary e Totti ai ferri corti: il dettaglio conferma tutto | FOTO

By

Spunta finalmente la verità riguardo la separazione più chiacchierata del momento, Ilary Blasi e Francesco Totti. Il piccolo dettaglio sconvolgente: cosa è successo davvero.

Come ben saprete in questi ultimi mesi abbiamo sentito molto parlare della giovane coppia e della loro presunta separazione. Sono innumerevoli attualmente le versioni che circolano sul web e tramite le varie testate giornalistiche, fino ad oggi però si trattava solo ed esclusivamente di semplici supposizioni. Oggi però spunta finalmente la verità sul loro allontanamento. Nonostante la smentita dell’ex calciatore della Roma, avvenuta circa qualche settimana fa, i due appaiono comunque molto distanti.

Perfino sulla Instagram Story pubblicata dalla conduttrice, la quale ha ripreso l’intera famiglia a cena, la situazione appariva completamente complicata. In questi ultimi gironi inoltre sono numerose le indiscrezioni circolate sul loro conto. Relazioni extraconiugali portate avanti all’insaputa dell’altra, crisi matrimoniale derivata dalla presunta perdita del patrimonio, insomma, le voci di corridoio sul loro conto non sono mai mancate negli ultimi mesi.

Solo ben poche di queste supposizioni però hanno un fondo di verità, tutte le restanti sono solo ed esclusivamente chiacchiere. Fino a poche ore fa, non essendo a conoscenza delle reali motivazione della crisi, era doveroso mettere in dubbio perfino la loro lontananza.

Ilary Blasi e Francesco Totti: tutta la verità sulla loro separazione

Come vi abbiamo già anticipato sono innumerevoli i dubbi sul presunto allontanamento dei due famosi volti italiani. Dopo il tentativo di smentita entrambi hanno tentato di mantenere un profilo basso ma i riflettori hanno continuato a puntare verso di loro incessantemente. Secondo quanto riportato da Dagospia, vi sono alcune novità che potrebbero essere delle prove incriminanti. Negli ultimi giorni la figlia della coppia ha compiuto 6 anni e, come da programma, i due hanno deciso di farle gli auguri sui loro rispettivi profili social.

Negli anni precedenti entrambi optarono per un augurio di coppia. Pubblicarono infatti molte foto insieme con la famiglia. Quest’anno invece, a differenza dei precedenti, l’ex calciatore e la famosa conduttrice televisiva hanno deciso di fare gli auguri alla piccola in modo del tutto separato e non solo.

I due infatti hanno postato delle foto solo ed esclusivamente della piccola, senza la presenza dei genitori, se non soli. Questa di fatto sarebbe l’ennesima prova che confermerebbe la loro distanza. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa sta accadendo fra la coppia più amata dagli italiani. Arriverà a breve una seconda smentita o i due faranno chiarezza assoluta sulla situazione creatasi?