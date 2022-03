Fegato, come liberarlo con un semplice esercizio naturale | Nessuna medicina

Il fegato è il principale sistema di filtraggio del corpo umano, convertendo le tossine in prodotti di scarto.

Il modo migliore per combattere le malattie del fegato è evitarle, se possibile.

Molti prodotti per la disintossicazione del fegato sono anche venduti come purificanti per la perdita di peso. Tuttavia, non ci sono dati clinici a sostegno dell’efficacia di queste pulizie.

In compenso esistono alcuni esercizi che possono aiutare a mantenere il fegato in buona salute.

Fegato

Il fegato, secondo organo più grande (dopo la pelle), pesa 1,500 grammi, ed a lui sono delegate alcune pesanti responsabilità.

Per mantenere il fegato in buona salute occorre avere il giusto peso, questo perché se si è obesi o anche leggermente sovrappeso, si rischia di avere un fegato grasso che può portare alla steatosi epatica o fegato grasso, una delle forme di malattia del fegato in più rapida crescita.

La perdita di peso può svolgere un ruolo importante nell’aiutare a ridurre il grasso del fegato. Ma in definitiva, la cosa migliore che si può fare per mantenere il fegato sano è trattarlo bene.

Sebbene la maggior parte delle persone sia consapevole che l’uso eccessivo di alcol può causare danni al fegato, questo è tutt’altro che l’unico modo in cui il fegato subisce danni. Quando il fegato viene danneggiato o compromesso, non può svolgere il suo compito di disintossicare anche il corpo.

Evitare il frequente consumo eccessivo di cibo e alcol, mantenere una dieta sana e un regime di esercizio fisico, e sottoporsi a uno screening se si hanno fattori di rischio di malattia del fegato.

Esercizi per liberare il fegato

Secondo il consiglio di un osteopata, esistono alcuni esercizi che eseguiti periodicamente possono aiutare a liberare il fegato.

Nel primo esercizio occorre mettere le mani sulla clavicola e allungare la loggia anteriore (L’allungamento di questo distretto produce uno stiramento delle fasce del nervo vago e della capsula di Glisson).

Il secondo esercizio consiste nel mettere le mani a culla sotto il costato e spingere in su quando si espira. Questo lavoro produce un effetto pompa sul distretto epatico provocando maggior rilassamento delle fasce interiori.

Nel terzo esercizio si procede con l’ allungamento delle fasce laterali ponendo il braccio piegato dietro la testa e inclinandosi leggermente dalla parte opposta.

L’allungamento delle fasce laterali produce un miglioramento della fascia costale dove il fegato è contenuto.

Inoltre quando si fa esercizio in modo costante, aiuta a bruciare i trigliceridi per il riscaldamento e può anche ridurre il grasso del fegato.