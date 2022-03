“È grazie a mio marito” Beatrice Borromeo lo ha fatto di nuovo: non è riuscita a farne a meno

Beatrice Borromeo lo ha fatto di nuovo grazie al suo legame con suo marito decide di impegnarsi in una nuova avventura. Ecco di che cosa si tratta realmente.

Come ben saprete lei è una delle donne più influenti di questi ultimi tempi, viene infatti considerata come la donna più glamour di tutta l’Europa. Inoltre, i suoi legami con la famiglia Reale l’hanno notevolmente aiutata nel costruirsi una carriera. Lei oggi, nonostante la carica Reale, è comunque una delle modelle più richieste nel mondo della moda. Ha infatti sfilato per le più importanti casate, come ad esempio: Chanel, Trussardi, Valentino, Ermanno Scervino, Alberta Ferretti e molte altre.

Il tutto è stato reso possibile non solo grazie al legame con il marito, ovvero Pierre Casiraghi, ma perfino grazie alla famiglia della madre ed in particolare di Matteo Marzotto. Quest’ultimo infatti è l’ex presidente della casa di moda Valentino. Il quale infatti le ha aperto le porte ad una carriera incredibilmente ricca di colpi di scena.

Ad oggi sono innumerevoli i progetti che vorrebbe ancora realizzare e, nonostante lei abbia un’incredibile ormai un’incredibile carriera alle sue spalle, ad aiutarla è comunque il marito, ovvero l’ultimogenito della Principessa Carolina di Monaco.

Beatrice Borromeo decide di intraprendere una nuova avventura, anche grazie al marito Pierre Casiraghi

Lei non è di certo la prima Reale che tenta di avvicinarsi perfino al mondo dello spettacolo. Come ben saprete infatti perfino Harry e Meghan sperano di ottenere un ruolo prestigioso in questo mondo. D’altro canto per questi ultimi due è molto più semplice raggiungere i proprio obbiettivi con Netflix e nello streaming. In molti infatti sognano di ottenere una collaborazione con Harry e Meghan poiché nipoti della Regina Elisabetta.

A quanto pare, la giornalista e conduttrice, moglie di Pierre Casiraghi, desidera realizzare alcuni suoi progetti ideati proprio per lo streaming. Secondo quanto riferito in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ammette che per lei, a differenza di Harry e Meghan, è più complicato. – “Io devo invece avere idee e progetti convincenti per le piattaforme in streaming”. – Nonostante le innumerevoli difficoltà però è riuscita comunque a portare a termine un suo progetto. Quest’ultimo la vede proprio come protagonista e produttrice di documentari per la società Astrea Films.

Il suo lavoro prende il nome di Astra, il quale deriva dal nome della divinità della Giustizia. Scelto appunto perché, nel mondo della produzione a suo dire ci sarà sempre la ricerca della giustizia.