“Più bello, ricco e famoso di De Martino”, Emma Marrone ha cambiato pagina con lui | FOTO

Emma Marrone cambia completamente pagina dopo la dolorosa rottura con Stefano De Martino e decide di crogiolarsi proprio fra le braccia di un altro uomo. Ecco di chi stiamo parlando.

Come ben saprete la storia avuta con il famoso ballerino Stefano ha riscosso un successo inimmaginabile fra il pubblico italiano. In pochi ricordano bene l’inizio della loro relazione, è doveroso quindi fare chiarezza sugli eventi realmente accaduti fra o due. Per chi non lo sapesse i due artisti si sono conosciuti moltissimi anni fa in uno dei programmi più amati dai telespettatori.

Quest’ultimo va tuttora in onda ottenendo un numero di ascolti davvero inimmaginabile e neanche lontanamente paragonabile alle cifre di svariati format. Stiamo parlando ovviamente dal talent condotto dalla famigerata presentatrice Maria De Filippi, ovvero Amici. All’epoca erano dei semplici ragazzi che tentavano in ogni modo di raggiungere i propri obbiettivi diventando così dei volti famosi nel mondo dello spettacolo, della danza e della musica.

I due si avvicinarono molto vino a diventare discretamente intimi ma, prima ancora che il programma potesse terminare successe l’impensabile. Da allora la cantante non riuscì a superare a pieno la rottura ed il tradimento e i dissapori non cessarono mai. Nonostante la buona fede della donna, quest’ultima non riuscì ad intraprendere una nuova relazione amorosa, fino al suo arrivo.

Emma Marrone, dopo Stefano De Martino, butta fra le sue braccia: più bello, più famoso e più dicco del suo ex

Come vi abbiamo già detto successivamente la vita sentimentale della donne rimase in bilico. Il tradimento subito sotto gli occhi di tutti resero il tutto molto più difficile, fino a quando la cantante non incontrò Nikolai Danielsen. Dovete sapere che lui è un ragazzo norvegese, di mestiere fa il modello e vinse perfino Mister Norvegia nel 2011.

I due furono avvistati insieme nel 2019, le foto insieme al modello, scattate direttamente da Chi, li immortalarono molto vicini. Pare che i due siano stati insieme all’incirca un anno anche se entrambi sono sempre stati molto discreti a riguardo. Di fatto, attualmente non vi sono molti scatti che li ritraggono insieme pubblicati sui loro rispettivi profili social.

A quanto pare successivamente, per svariati motivi, si allontanarono ma pare che fra i due non vi sia rimasto alcun rancore. Attualmente pare che al cantante sia single, come ben saprete però non ama condividere determinate cose sulle varie piattaforme perché spera di mantenere livelli di privacy elevati. Sono molti i gossip che la vedono come protagonista però.