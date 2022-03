“Non so il colore del cavallo bianco di Napoleone” Giucas sta male e nessuno lo aiuta | Scena horror

Il vippone Giucas Casella non sta affatto bene, perde il senno durante la diretta televisiva del GF Vip ma nessuno se ne accorge. Ecco tutti i dettagli su quanto successo.

In questi ultimi giorni il concorrente più anziano, tuttora in gara per contendersi il primo posto in classifica al Grande Fratello Vip, sta facendo preoccupare tutti i telespettatori del programma. Lui è all’interno della casa del reality fin dalle prime puntate, sono passati ormai sei mesi quindi da quando ha lasciato le mura di casa per mettersi in gioco davanti a tutti gli italiani.

Lui è un personaggio molto amato ed infatti il pubblico ha deciso varie volte di salvarlo durante le nomination. La sua simpatia ed il suo amore verso il prossimo hanno letteralmente conquistato tutti i fan del reality e non solo. Perfino i concorrenti hanno stretto un legame quasi famigliare con lui.

I vipponi di età inferiore infatti sono perfino arrivati al punto di chiamarlo zio. Insomma, la sintonia all’interno della casa non manca affatto. Essendo però rimasti solo dei giovani concorrenti, alcune volte non prestano molta attenzione ai dettagli che, apparentemente posso sembrare insignificanti, in realtà però nascondono delle verità.

Giucas Casella non sta affatto bene, nella casa del GF Vip però nessuno si accorge del tutto

Sono svariati gli episodi in cui il vippone ha presentato dei segni di malessere camuffato dalle risate sue e dei compagni tutti. Inizialmente perfino il famigerato conduttore Alfonso Signorini ha giocato molto sulle condizioni del gieffino e proprio per questo motivo infatti su di lui sono piombate innumerevoli critiche. Con il passare dei giorni, quelli che inizialmente erano solo degli episodi passeggeri, hanno iniziato ad allarmare il pubblico. Le condizioni dell’uomo infatti pare che siano aggravate negli ultimi tempi.

Nella scorsa puntata infatti, mentre tutti apparivano spensierati e tranquilli, il vippone sembrava agitato. Al che la giovane Sophie, prima ancora di uscire dalla casa, si è leggermente fatta beffa di lui. Gli ha chiesto a punto di che colore fosse il cavallo bianco di Napoleone. Gioco di parole elementare, non però così semplice per il vippone. Quest’ultimo infatti si è trovato palesemente a disagio davanti a questa domanda, solo dopo qualche istante si è reso conto del tutto.

-“E che ne so il cavallo bianco di Napoleone che colore era.. Ah, bianco! Lo hai detto tu!“- Questa è la risposta abbastanza confusa dell’uomo, la quale ha fatto scoppiare in una grossa risata tutti i presenti.

Questi ultimi però hanno incredibilmente sottovalutato la situazione poiché non è affatto la prima volta che accede una situazione del genere. Spesso il concorrente dimentica i nomi delle persone presenti nella casa ed altrettante volte dimentica avvenimenti passati di recente.