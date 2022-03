Michelle Hunziker, dopo la dolorosa separazione con Tomaso arriva ora la dolorosa rivelazione

Dopo la dolorosa separazione della famosissima coppia formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi arriva una straziante rivelazione.

In questi ultimi giorni tutti i riflettori sono stati puntati verso la famosissima coppia. A comunicare la notizia della separazione sono stati proprio i diretti interessati così da fare finalmente chiarezza sulla situazione creatasi con il tempo. Inizialmente i due tentavano di non far trapelare nulla così da non aggravare la situazione famigliare. Nonostante la separazione però i due si sono impegnati nel coltivare comunque rapporti amichevoli così da non influenzare negativamente le vite delle due meravigliose figlie Sole e Celeste.

Queste rivelazioni hanno completamente sconvolto tutti i fan dei due, i quali non si sarebbero mai aspettati una notizia del genere. Con il passare dei giorni si sono create innumerevoli versioni sulla reale motivazione del loro allontanamento, fino ad oggi però non vi erano alcune prove che ne avrebbero potuto confermare la veridicità.

Nelle ultime ore però è spuntata una rivelazione che potrebbe completamente stravolgere l’intera storia da loro stessi raccontata. A quanto pare infatti i due non sono stati particolarmente sinceri con i propri fan, sembra che abbaino tralasciato un dettagli di un’importanza inimmaginabile.

Michelle Hunziker, tutta la verità sulla lontananza da Tomaso Trussardi

I due hanno comunicato qualche mese fa che, dopo aver riscontrato alcuni problemi, insieme hanno deciso di cambiare i propri progetti di vita impegnandosi comunque nella crescita delle due figlie nate proprio dal loro amore. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore però la situazione è ben diversa.

Pare infatti che fra i due protagonisti indiscussi della vicenda, la vita matrimoniale sia finita ormai qualche anno fa. Per non creare dissapori considerati inutili, abbiano comunque deciso di non far trapelare la notizia e non considerare neanche lontanamente la separazione.

A far accendere la scintilla definitiva tra i due, la quale ha poi portato alla separazione, pare sia stata proprio la vicinanza con l’ex della donna. Ebbene si, pare che il cantante Eros Ramazzotti si sia nuovamente avvicinato alla donna proprio mentre il suo matrimonio era sull’orlo di una crisi. Assistendo a questa inaspettata vicinanza, l’imprenditore Tomaso ha perso completamente la testa.

Per questo motivo poi, l’apparente matrimonio felice, ha poi preso una piega completamente diversa. Questa potrebbe essere effettivamente una voce veritiera dal momento che, subito dopo la separazione, i due sono apparsi sotto i riflettori televisivi insieme. Ricordiamo inoltre che nel programma della showgirl, ovvero Michelle Hunziker, lei ed il cantante si sono baciati appassionatamente.