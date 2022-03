Libretto postale, in questo modo perdi tutti i soldi se non stai attento

Per chi non ama rischiare i risparmi, considerati i periodi di crisi e la necessità di averli al sicuro, i libretti postali sono un investimento.

Questa forma d’investimento popolare per quanto abbia degli interessi inferiori a quelli azionari, i libretti postali mostrano diversi lati positivi a loro vantaggio.

Un lato positivo del libretto postale è che i tassi di interesse rimangono fissi, secondo quanto si è ratificato il contratto. Infatti non segue le variazioni di mercato.

In secondo luogo godono della garanzia indiscussa dello Stato, un valido motivo che li rende per i cittadini un luogo ideale dove vincolare del denaro.

Spesso vengono utilizzati per fare un regalo ai bambini, da incrementare con il tempo. Una volta maggiorenni i destinatari possono riscattare “il risparmio accumulato” nei depositi.

Tuttavia, come è riportato nel contratto, anche se sottoscriviamo un deposito a lungo termine, occorre verificare il loro stato , per non rischiare di perdere il denaro.

Uno dei rischi con questo tipo di depositi è che non essendo utilizzati di frequente possono essere “dimenticati”, diventando i cosiddetti “libretti dormienti”.

Si definiscono tali, quei libretti privi delle normali movimentazioni, in entrata o in uscita, ivi incluso la richiesta di saldo da oltre 10 anni.

Le Poste Italiane, in caso di depositi dormienti, si attiva inviando più volte delle comunicazioni, per informare che è possibile mutare la situazione. Infatti è possibile prelevare il versamento di denaro dal deposito per entrarne in possesso.

Per questo è opportuno che si controlli la corrispondenza in arrivo da parte delle Poste e che se ne esamini accuratamente il contenuto. Onde scongiurare che il denaro sia spostato è sufficiente fare una operazione di qualsiasi tipo, basta fare anche semplice verifica del saldo esistente.

In alcuni casi si può procedere con una verifica online in pochi minuti, in caso contrario occorre andare di persona presso l’ufficio postale. Uno dei vantaggi del libretto postale, in confronto al conto corrente bancario, è che non presenta alcun costo di gestione.