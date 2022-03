Jessica si lamenta del cachet del GF Vip: “Vergogna, gente darebbe la vita per quei soldi”

L’attuale vippona del GF Vip si lamenta incredibilmente del cachet guadagnato, scoppia prontamente la polemica contro di lei. Tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete il programma condotto dal famigerato presentatore Alfonso Signorini sta ormai arrivando agli sgoccioli. Mancano infatti solo pochi giorni al termine definitivo del programma. All’interno della casa sono rimasti ormai pochissimi concorrenti, i quali sono attualmente i reali finalisti di questa sesta edizione del reality. La tensione dei presenti ha quindi raggiunto livelli esorbitanti.

In queste ultime ore infatti sono iniziati i primi dissapori fra i vipponi, perfino fra coloro che hanno instaurato un rapporto incredibilmente intimo. I piccoli litigi però non sono stati generarti solo ed esclusivamente dalla tensione e dalla stanchezza dei concorrenti. Alcuni di loro infatti bramano di arrivare in finale solo per ricevere il compenso in denaro che spetta al vincitore.

La somma della vittoria però non è l’unica che viene percepita dai concorrenti, a discapito di vittoria o perdita infatti ognuno di loro viene retribuito settimanalmente con cifre da noi considerate davvero esorbitanti. Pensiero però non del tutto condiviso dalla stessa vippona, secondo la quale infatti il guadano è davvero una miseria.

Jessica si fa beffa di molti lamentandosi del cachet del GF Vip, scoppia la polemica contro di lei

Non tutti sono a conoscenza del reale guadagno che ogni vippone percepisce settimanalmente, dovete sapere però che si trattano di cifre davvero inimmaginabili. Ovviamente il tutto cambia da concorrente a concorrente, chi non ha alle spalle una lunga carriera piena di successi non può di certo essere retribuito quanto un famoso volto del mondo dello spettacolo in attività da più di 20anni.

Questa differenza di guadagno ha scatenato una disapprovazione nella concorrente, la quale infatti si è lamentata per via del suo guadagno settimanale da lei stessa considerato incredibilmente basso. Sono molte le occasioni in cui ha espresso chiaramente il suo pensiero a riguardo, affermando che circa 3 mila euro a settimana più il bonus di 5 mila euro a puntata (se vi si è protagonisti) sono davvero una miseria.

Le sue parole come potrete ben immaginare hanno scatenato letteralmente un putiferio. In molti infatti hanno cambiato prontamente opinione sul suo conto. Molte persone questa somma non riescono a percepirla neanche per mesi e mesi di lavoro, sentire le sue lamentele quindi non è affatto piacevole.

Jessica che si lamenta del cachet che percepisce al GF Vip… vergognoso. Gente darebbe la vita per quelle cifre #GFVIP — callmegin (@Gossip14378601) March 9, 2022

Secondo svariati utenti, i quali hanno assistito in diretta alla discussione avvenuta fra le mura della casa, la ragazza dovrebbe solo ed esclusivamente vergognarsi.