Avanti un altro, chi è il marito di Miss Claudia? “Beata lei” | Non ci crederete mai

Uno dei personaggi più amati del mini mondo di Avanti un Altro è Miss Claudia ma sapete con chi è sposata? E’ davvero una donna fortunata.

Miss Claudia è ormai parte integrante di Avanti un altro grazie alla sua prorompente bellezza.

Avanti un altro: chi è Miss Claudia

Classe 1983, Claudia Ruggeri, prima di approdare ad Avanti un altro ha ricoperto diversi ruoli. Il primo, e più celebre, quello di docente supplente. In pochi sanno che è stata anche poliziotta. Ora si è impadronita del mondo di Avanti un altro diventando presenza fissa.

Per quanto riguarda il suo percorso di studi, la Miss Claudia ha studiato canto e danza; ha conseguito una laurea in criminologia. Nei modi è elegante ed accurata, il che piace molto al pubblico.

Grazie al suo fisico prorompente ha conquistato prima Bonolis e poi il pubblico da casa. Naturalmente, Claudia è molto seguita anche su Instagram, dove mostra il meglio di se. Un fisico il suo, a cui tiene particolarmente.

Lei stessa, infatti, ha confessato che tiene molto alla sua alimentazione ma anche a tenersi in allenamento. Chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire, insomma! Perché non sempre è solo frutto della genetica. Del resto, pubblica spesso, in favor di like, i suoi allenamenti in palestra.

Chi è il marito

Quando si è scoperto chi fosse il marito di Miss Claudia immediatamente sono fioccate su di lei alcune critiche. In particolare, le è stato dato l’appellativo di raccomandata. Sì perché dopo dieci anni di fidanzamento è convolata con un uomo bellissimo che però ha una parentela particolare: è il cognato di Paolo Bonolis.

Marco Bruganelli è proprio il fratello di Sonia, seconda moglie di Bonolis nonché opinionista sotto gli occhi di tutti, al Gf Vip. La storia del loro incontro è stata raccontata alla stampa proprio da Miss Claudia.

Lei stessa raccontò che, quando aveva 19 anni, era fidanzata con un ragazzo molto geloso. Proprio lui, era contrario al fatto che lavorasse in televisione. Così, si ritrovò a piangere dietro le quinte di Domenica In e lì incontrò Marco che lavorava nella produzione.

Da allora, i due non si sono più lasciati e formano una coppia perfetta. Sui social, infatti, mostrano spesso i loro selfie felici, che sia in vacanza o in città. Non è raro vedere anche delle foto con i cognati più famosi.