Altra durissima batosta per la Principessa Jessica, le parole taglienti del concorrente Barù la feriscono incredibilmente. Lui la distrugge sotto gli occhi di tutta l’Italia.

A soli pochi giorni dalla finale i vari concorrenti tentano in ogni modo di aggiudicarsi la benevolenza del pubblico raffinando la propria strategia. Sono molti i dubbi di tutti i telespettatori infatti, i quali non riescono più a comprendere esattamente le intenzioni dei vipponi. In molti sottovalutano la sfida pensando che fra i legami dei vipponi non vi sia alcuna malizia. In realtà sono numerosi i legami stretti solo ed esclusivamente per aggiudicarsi un posto in classifica.

Fin da quando il concorrente ha varcato la soglia della porta rossa non ha mai tentato di avvicinarsi più del dovuto ai vari concorrenti in gara. Per lui infatti, come detto da lui stesso esplicitamente innumerevoli volte, i gieffini sono solo pedine del gioco e fra lui e loro non vi è affatto alcun legame.

Con il passare del tempo però sembrava che il suo carattere all’apparenza duro e ferreo si fosse leggermente smorzato grazie all’avvicinamento con la vippona Selassiè. Svariate volte infatti i due apparivano incredibilmente legati e quasi innamorati l’un l’altra. Per quanti passi avanti potesse fare il vippone, altrettanti erano e sono i passi fatti indietro.

Barù distrugge letteralmente e brutalmente la gieffina Jessica: le spezza il cuore davanti a tutta l’Italia

Bisogna ammettere che i suoi comportamenti sono apparsi alquanto strani, secondo molti infatti il suo avvicinamento alla gieffina è stato calcolato minuziosamente. Nonostante le parole dette in questi ultimi mesi e nonostante gli innumerevoli gesti a lei rivolti infatti, pare che il vippone abbia solo giocato di strategia avvicinandosi a lei per assicurarsi l’interesse di tutto i fan della ragazza.

Nelle ultime ore infatti, il concorrente ha dato la batosta finale a Jessica, la quale ha aspettato con pazienza, come da lui richiesto, un avvicinamento sentimentale. Cosa che, purtroppo o fortunatamente, non è accaduta e presumibilmente mai accadrà.

“A me qui dentro.. se vi vedo o non vi vedo, scusami se sono brutale. Magari si con Davide o con Giucas, ma non è che mi cambia la vita, per niente sto bene. Avevo la vita prima e avrò la vita dopo..”

Queste sono le parole usate dal concorrente per far capire alla ragazza che a lui in realtà non importa nulla di lei. Pensiero brutale e tagliente che ha completamente distruggo la concorrente. Quest’ultima infatti, dopo lo scontro con lui, ha perso letteralmente il sorriso.