Nuovo Jackpot Sfinge d’Oro, vincita record da oltre 2 milioni di euro: l’inedito gioco fa impazzire tutti

Il nuovo gioco della lotteria nazionale istantanea “Sfinge d’Oro” è in vendita, al prezzo di ogni biglietto di € 10,00.

Ricchi premi ai fortunati vincitori, fino a un massimo di euro 2.000.000.

Sfinge d’Oro, il nuovo gratta e vinci con Jackpot milionario

Quanti vogliono essere baciati dalla dea bendata e tentare la Fortuna acquistano quasi quotidianamente i Gratta e Vinci. Per quanti si aggirano tra i tanti nomi fantasiosi delle lotterie presenti come: turista per sempre ( e chi non lo vorrebbe), super sette e mezzo, numeri fortunati (fortunato chi li ha) e il milionario (magari!), è arrivato il nuovo gratta e vinci “Sfinge d’Oro”, la cui vincita record arriva a oltre 2 milioni di euro.

Com funzionano i giochi

Il gioco come gli altri del suo genere è semplice, bisogna dotarsi di una monetina. Gli scaramantici ne hanno una specifica e solitamente di taglio alto, da ” euro per intenderci. Grattare un gratta e vinci con una monetina da 5 o peggio da 2 centesimi all ricerca di una vincita milionaria non è davvero il massimo. Quasi quasi ci tiriamo dietro la “sfiga”.

Il meccanismo dunque è lo stesso per tutti, andare alla scoperta di cosa è celato sotto la patina, asportando i simboli presenti sul biglietto, così da vincere premi immediati in denaro.

Ogni biglietto si differenzia per prezzo, grafica, e meccanica di gioco oltre che per i premi massimi. Si possono acquistare presso bar, tabaccherie, edicole, ma anche in autostrada negli autogrill e comunque i rivenditori autorizzati devono esporre il marchio distintivo, che li autorizza alla vendita.

Come funziona la Sfinge d’Oro

Molto caratteristico e in parte azzeccato il simbolo che rappresenta il nuovo gioco: una sfinge dorata. Ora nella mitologia egizia la sfinge è un monumento costruito vicino alle piramidi come simbolo protettivo, come augurio di una serena vita nell’aldilà. In questo caso la sfinge dovrebbe assicurare una vita serena in questo mondo!

Vediamo allora cosa offre il nuovo gioco milionario, che cominciamo con il dire offre tre possibilità di gioco e quindi di vincita, chiamati rispettivamente GIOCO 1, GIOCO 2 e GIOCO 3.

GIOCO 1: qui si va alla scoperta di simboli nascosti dall’immagine di cinque sfingi e dell’importo nascosto sotto al riquadro con la scritta “PREMIO”. Se si scoprono due simboli uguali si vince l’importo indicato, mentre se i tre simboli uguali sono tre, si vince il doppio dell’importo indicato.

GIOCO 2: qui entrano i gioco i NUMERI VINCENTI nascosti dall’immagine di cinque croci sempre egizie, mentre I TUOI NUMERI sono nascosti dall’immagine di quindici coppie di piramidi.

GIOCO 3: in questo caso gli importi sono celati da quattro simboli egizi, lo scarabeo, la pietra, l’occhio e la divinità.

Se al di sotto abbiamo due importi uguali, si vince quell’importo. Se sul biglietto scopriamo più premi la vincita sarà la somma di tutti i premi vinti.