Napoli, incendio in casa: giovane mamma muore carbonizzata per salvare la figlia di 5 anni

La donna è rimasta intrappolata tra le fiamme divampate in casa, un’abitazione nel centro storico di Napoli, per tentare di raggiungere la bambina che era nella cameretta.

La piccola è stata tratta in salvo, mentre per la madre, una giovane donna ucraina di 23 anni, non c’è stato nulla da fare. Le due erano venute in Italia circa tre mesi fa.

Incendio in casa: giovane mamma muore carbonizzata

È successo tutto in pochi istanti. Un incendio, probabilmente originatosi in cucina, che non ha lasciato scampo a una giovane mamma di 23 anni, Anastasiia Bondarenko.

Originaria dell’Ucraina, tre mesi fa era venuta in Italia con la sua bambina di appena 5 anni e si era trasferita in quell’appartamento nella zona dell’Arenaccia, al centro storico di Napoli, al vico I di Sant’Antonio Abate, al civico 21.

Nella mattinata di ieri, intorno alle 10:30, un incendio è divampato in casa mentre mamma e figlia erano in casa.

Anastasiia Bondarenko, che si trovava in bagno al momento della tragedia, ha cercato di raggiungere la figlia, che era nella sua cameretta.

È passata dalla cucina, dove ormai le fiamme avevano invaso la stanza ed è rimasta intrappolata tra quell’inferno di fuoco e fumo.

Una vicina di casa ha visto il fuoco uscire dalla casa e ha immediatamente allertato i soccorsi.

I vigili del fuoco di Napoli sono giunti sul posto e hanno domato le fiamme, ma per Anastasiia Bondarenko non c’è stato nulla da fare.

Salva la bambina

La figlia è stata tratta in salvo, fortunatamente illesa, proprio dalla vicina di casa, che l’ha portata via con sé, mentre nulla è stato possibile fare per la madre, che si trovava nella stanza avvolta dalle fiamme.

Anastasiia Bondarenko era arrivata in Italia con la bambina 3 mesi fa.

Saranno le indagini dei Carabinieri ad accertare le cause dell’incendio divampato a Napoli e costato la vita alla 23enne. Al momento non s’ipotizzano origini dolose, ma sembra che tutto sia divampato nel cucinino dell’appartamento, per cause accidentali.

Quello di ieri è il secondo episodio del genere registrato in pochi giorni nel napoletano. La settimana scorsa, il 3 marzo per l’esattezza, si era verificato un altro incendio in un’abitazione del capoluogo campano.

Le fiamme avevano colpito una casa al terzo piano di un palazzo tra via Santa Lucia e via Serapide, nella zona del Lungomare di Napoli.

La donna anziana che viveva nell’appartamento era stata tratta in salvo dalla Polizia, che aveva immediatamente provveduto ad evacuare l’edificio.