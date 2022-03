Che fine ha fatto Rosy di Uomini e Donne? La storica opinionista scomparsa dopo il tragico lutto

Rosy è stata un’opinionista di UeD ma, da qualche tempo, non si vede più nel programma. La sua assenza è dovuta ad un lutto. Vediamo perché.

Rosy Chiarelli sedeva tra il pubblico di UeD e si è scontrata spesso con l’opinionista Tina Cipollari.

UeD: chi è Rosy Chiarelli

Rosy Chiarelli è stata un volto conosciuto per chi ama UeD. L’opinionista ha fatto parte del dating show più longevo della televisione per ben 19 anni. Nel corso dei suoi interventi, direttamente seduta tra il pubblico, si trovava spesso in contrasto con un’altra importante opinionista che ha resistito in poltrona: Tina Cipollari.

Era il 2009 quando le due donne dovettero fare i conti occhi negli occhi, lontano dalle telecamere, per fare in modo che potessero chiarirsi davvero. Da allora, divennero grandi amiche. Del resto, Rosy disse la sua anche sull’acerrima nemica di Tina: Gemma Galgani su cui non risparmiò le critiche.

Nel corso di un’intervista rilasciata tanti anni fa al Magazine ufficiale della trasmissione, Rosy raccontò di essere entrata nel programma per merito di un’amica della sorella. Fu lei che la portò nel programma per assistere come pubblico ad una registrazione.

Perché è sparita

Una delle liti tra Rosy e Tina a UeD, tirò in ballo proprio i rispettivi mariti delle due donne. Rosy, con la sua voce di pubblico parlante, si lasciò andare ad un commento sull’abito della storica opinionista. Poi, aggiunse che, l’allora marito di Tina (Chicco, .ndr) faceva i calendari di piercing.

Al che, Tina non ci vide più e insultò in malo modo Rosy dicendole che era una befana e che suo marito, in quanto a bellezza rispetto al suo che era lontano anni luce da Chicco. Poi, Tina voleva arrivare quasi alle mani, scostando Maria De Filippi che si era messa in mezzo. Al che Rosy continuò ad insultare Chicco, dicendole che non era un uomo intelligente. Al che Tina le diede della pizzettara.

Rosy, dunque, era sposata. Suo marito scomparve prematuramente proprio negli anni in cui lei partecipava come opinionista al programma. Un grave lutto che la fece deprimere molto. Tanto che, per due mesi buoni, decise di non sedersi più tra il pubblico. In quel periodo duro della sua vita, Rosy ricevette il conforto di tutta la redazione di UeD nonché dei due opinionisti Tina e Gianni. Oggi, il pubblico parlante non c’è più e il suo ruolo è venuto meno.