Bonolis, si sono detti addio dopo anni: storia finiti in frantumi | Chi poteva immaginarsi una fine così

Paolo Bonolis ha avuto una storia d’amore travolgente che, però, è durata pochissimo tempo. Vediamo perché.

Attualmente, Bonolis può essere considerato come uno dei conduttori più amati e pagati della tv.

La vita amorosa di Paolo Bonolis

Oggi è uno dei conduttori più amati della tv ma in pochi sanno che Paolo Bonolis è stato lanciato da una trasmissione destinata ad un pubblico di bambini e teenager negli anni 80. Stiamo parlando di Bim Bum Bam e, al suo fianco, c’era un pupazzo rosa chiamato Uan. Oggi è alla conduzione di Avanti un altro che tornerà, a breve, anche di sera.

Oltre al successo, è finita sotto i riflettori anche la sua vita privata. Il conduttore è stato sposato, all’epoca di Bim Bum Bam con una psicologa americana, Diane Zoeller. Da lei, ha avuto due figli che sono attualmente in America e si chiamano Stefano e Martina. Quest’ultimo, lo ha reso da poco nonno di un bambino chiamato Theodore.

Il suo secondo matrimonio è quello attuale ovvero con l’attuale opinionista del Gf Vip: Sonia Bruganelli. Da lei, di diversi anni più giovane, ha avuto tre figli. La primogenita ha avuto dei problemi alla nascita che le hanno causato problemi di sviluppo.

Perché è finita con Laura Freddi

Nell’intermezzo, tra una moglie ed un’altra, però, non tutti ricorderanno la relazione tra Bonolis e Laura Freddi. Sulla fine della loro storia, si è espressa proprio la soubrette, di recente. La Freddi è tornata sotto i riflettori per sostituire proprio la Bruganelli al GF Vip, con non poche polemiche.

I due si incontrarono all’inizio della carriera di Laura Freddi quando era una ragazza di Non è la Rai, nello studio creato ad hoc da Gianni Boncompagni. Lei aveva 18 anni. La loro storia d’amore durò dal 1990 al 1995.

I due, dopo la separazione, non avevano chiarito i motivi della loro rottura e avevano sempre sostenuto di essere rimasti in buoni rapporti. Tuttavia, la rottura fu un vero colpo per tutti perché sembravano piuttosto affiatati… e nessuno si sarebbe mai aspettato un finale del genere.

La curiosità del pubblico si è riaccesa quando la Freddi è stata ospite di Bonolis ad Avanti un Altro, pure di sera. Qualcuno aveva parlato di tradimento da parte di lui; altri avevano ipotizzato incomprensioni dovute all’età.

La Freddi ha rivelato, in realtà che l’allontanamento dei due fu voluto da Bonolis. Lei voleva rendere il loro rapporto più stabile ma lui, scottato da un divorzio e due figli, non se l’è sentita. La showgirl ha concluso che la rottura è stata dovuta ai tempi non maturi allo stesso modo per entrambi.