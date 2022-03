Arterie intasate, la bevanda naturale che fa dimagrire: addio grassi pericolosi

È possibile purificare le arterie intasate grazie ad una bevanda di cui si conoscono le proprietà benefiche, inoltre bevendola fa dimagrire.

Alla Chia vengono attribuite varie proprietà, alcune delle quali miracolose.

Arterie intasate: una bevanda naturale

La chia è una pianta che appartiene alla famiglia delle Laminacee, originaria dell’America Centrale. La stessa famiglia comprende basilico, menta o origano, tra gli altri. I semi di chia sono ricchi di fibre solubili e insolubili, questo li rende ottimi alleati per una buona salute intestinale . Infatti, ipotizzando 20 g di semi abbiamo assorbito circa il 20% del fabbisogno giornaliero di fibra. Con una corretta quantità di fibre si combatte la stipsi e si favorisce una buona digestione. Inoltre in tal modo aiutiamo a contrastare la sindrome dell’intestino irritabile ed eventuali infiammazioni del tubo digerente. I minerali e gli antiossidanti, oltre alle vitamine presenti nella bevanda, fatta con i semi di chia e il succo di limone promuovono la salute delle ossa e delle articolazioni. Nei semi di chia sono contenuti grassi sani quali omega 3 in grandi quantità e acido alfa linolenico. Una loro regolare assunzione è sufficiente a coprire a coprire circa il 60% della quantità giornaliera consigliate di calcio e il 95% di magnesio. Acqua e limone e semi di chia: abbassa il colesterolo e pulisce le arterie I semi di chia associati al succo di limone rigenerano la flora batterica del colon, e consentono l’eliminazione delle tossine presenti. Oltre ad essere una bevanda ricostituente, presenta degli effetti diuretici e depurativi che favoriscono l’eliminazione delle scorie dall’organismo. Come bonus aggiuntivo la bevanda contribuisce alla perdita di peso in modo sano. L’associazione semi di chia e limone presenta notevoli quantità di elementi antiossidanti che proteggono, aiutando nella pulizia delle arterie e nel controllo della pressione sanguigna. Se a questa bevanda, fonte di energia, si associa un’alimentazione sana e dell’adeguato esercizio fisico, si notano da subito gli effetti benefici. In ogni caso meglio rivolgersi al proprio medico per ricevere le indicazioni relative al proprio stato specifico di salute.

Per prepararla basta procurarsi dell’acqua, il succo di mezzo limone e una decina di grammi di semi di chia, da miscelare tutti insieme per un paio di ore in modo, così da realizzare una bevanda densa. Volendo è possibile frullare e macinare bene i semi e aggiungere un po’ di miele come dolcificante.