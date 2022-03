Antonio Leotta, l’uomo più bello nella storia del GF: “Ma come si è conciato?” | FOTO

Per la sua prestanza fisica Antonio Leotta è entrato di diritto nella categoria dei concorrenti più belli del Grande Fratello ma com’è diventato oggi? Scopriamolo.

Era il 2005 quando Antonio Leotta partecipò alla quinta edizione del Grande Fratello.

Chi è Antonio Leotta

Forse pochi di voi lo ricorderanno: alto, moro, occhi chiarissimi. Antonio Leotta fu uno dei concorrenti del Grande Fratello andato in onda nel 2005. Classe 1973, Antonio dopo l’esperienza nel reality provò, come tanti altri concorrenti, ad entrare nel mondo del cinema e diventare un attore.

Ad oggi, il suo sogno si è realizzato soltanto per metà. Dopo aver studiato e recitazione, ha ottenuto una parte ad uno spettacolo teatrale chiamato Ricette d’Amore.

Successivamente, partecipò anche all’amata serie Don Matteo. Una partecipazione che Antonio Leotta ancora ricorda per via degli importanti insegnamenti che gli ha dato.

Prima dell’esperienza al Grande Fratello, Antonio lasciò la casa insieme ai suoi genitori a 16 anni, per farsi strada nel mondo del lavoro. A quel punto, si ritrovò a fare qualsiasi lavoro pur di sbarcare il lunario: dall’idraulico al modello, dal rappresentante all’arrotino.

Qualche anno dopo la sua uscita dal programma, Antonio Leotta ha raccontato che un reality del genere è in grado di cambiare in modo indelebile la vita di chi l’ha vissuto. Per lui, l’esperienza in televisione è stata profondamente deludente:

“Sono fatto in un certo modo e facevo fatica ad accettare certi meccanismi di quell’ambiente fatto per la maggior parte da persone superficiali”

dichiarò nell’intervista. Rimase talmente deluso che sentì il bisogno di lasciarlo quanto prima.

Che fine ha fatto

Oggi Antonio Leotta è molto diverso da quando apparve al Gf. Tanto che, sotto alcune sue foto sul profilo Instagram pubblico che lui stesso gestisce, qualcuno ha fatto dei commenti non proprio appropriati sul suo look.

Eppure, il fascino non l’ha perso, anzi. Alla soglia dei 50 anni l’ex gieffino, con barba e capelli sale e pepe, continua a curare il suo corpo ma, soprattutto, come spesso lui stesso afferma sui social, la sua mente.

Oggi vive a Cattolica ed è diventato papà di Leon. Dai social, però, sembrerebbe essere single. Benché abbia un bambino, di cui condivide spesso gli scatti, non sembra essere accompagnato da una presenza femminile nella sua vita.

Di professione fa il life coach ed il network marketer e si definisce lui stesso yogi. Proprio sulla sua pagina Instagram si possono trovare alcuni suoi video motivazionali.