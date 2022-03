Amici, feroce rissa tra i prof: cacciata di brutto dopo anni di esperienza | VIDEO

Ferocissima lite fra i prof del rinomato programma Amici, le opinioni contrastanti generano il caos. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto.

In questi ultimi giorni la situazione all’interno del programma ha preso una piega completamente diversa. Capita molto spesso ormai che i professori della categoria danza non si trovino d’accordo l’uno con l’altra. Questo infatti ha sempre generato del caos all’interno dello studio del talent condotto dalla famigerata Maria De Filippi. I pareri contrastanti lentamente stanno aumentando e questo ovviamente influisce negativamente sui giovani allievi, i quali si ritrovano in condizioni improponibili poiché già tesi per via del serale.

Ogni professore ha la propria categoria poiché ognuno di loro è specializzato in ambiti diversi. Per questo motivo infatti tutti i presenti dovrebbero portare rispetto per il lavoro altrui. Come ben saprete però la maestra Alessandra Celentano spesso si trova in disaccordo con le opinioni dei diversi volti professionisti.

Sono numerosi di fatto gli episodi in cui la donna si ritrova a criticare e giudicare pesantemente il lavoro di altri, non solo dei giovani talenti che sperano di raggiungere i propri obbiettivi proprio grazie a questa incredibile esperienza. I dissapori della vicenda in questione si svolgono proprio per via dei vari giudizi negativi della maestra contro gli allievi del maestro Raimondo Todaro.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, scoppia il caos nel programma Amici

Nelle scorse puntate gli allievi del maestro Todaro sono stati criticati dalla maestra, in particolar modo il giovane ballerino Nunzio. Il quale ha perfino tentato di controbattere senza però ottenere dei grandi risultati. Amareggiato dal confronto e dai pesanti giudizi della maestra, il ragazzo ha quasi perso la grinta. Vedendo il tutto il maestro Todaro ha tentato di rimediare chiamando in giudizio alcuni esperti, i quali hanno espresso un giudizio più che positivo nei confronti di Nunzio.

Venendo a conoscenza del tutto la maestra ha richiesto un colloquio con Todaro, con la presenza di Nancy Berti. Alessandra ha messo in discussione la bravura di Todaro con l’appoggio di Nancy, le due infatti hanno espresso chiaramente il loro pensiero negativo contro di lui. Al che la situazione ha iniziato a scaldarsi poiché Nancy ha detto chiaramente a Raimondo che lui in realtà non ha la qualifica per ricoprire questo ruolo e soprattutto per contestualizzare le parole di un’esperta come Caterina, cosa che invece ha fatto nelle scorse puntate.

“Ma tu stai scherzando? Ma Raimondo è imbarazzante quello che dici. Cioè tu dici ad una campionessa del mondo che non è in grado? Amore mio, ascolta. Se una campionessa di danza standard come dici tu che è in questo mondo da una vita non è in grado di giudicare i latini, mi dici tu cosa sei in grado di giudicare? Tu non sei in grado di dire agli altri, non gli altri non sono in grado di giudicare. Tu sei irrispettoso.”

Nancy ci va giù pesante eh.. 😱 pic.twitter.com/SMcRlyvxRA — Marietta (@Mariettamitica) March 11, 2022

Queste sono le parole di Nancy, la quale non ci ha pensato molto ad esprimere il suo pensiero negativo riguardo al comportamento del maestro. Al che, quest’ultimo, incredibilmente offeso, ha abbandonato la sala prove.