“Alex Belli passa la notte con un altra in hotel”, beccato proprio con lei | FOTO

By

L’ex vippone Alex Belli passa la notte in compagnia di un’altra donna in un hotel di lusso, Delia Duran non ne sarà affatto felice. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto nelle scorse ore.

I riflettori continuano ad essere puntati proprio verso l’ex vippone, il quale ha scosso tutti i telespettatori e non solo con la sua idea di “amore livero”. Lo abbiamo visto intraprendere una relazione sentimentale, inizialmente definita amichevole, proprio sotto gli occhi di tutti gli italiani nel programma condotto da Alfonso Signorini, ovvero al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente Soleil Sorge è stata spudoratamente avvicinata da lui nonostante a casa, ad attenderlo, c’era proprio la moglie.

Il triangolo amoroso creato nel reality però sembra ormai storia passata poiché l’uomo attualmente si sta concentrando su un’altra donna e no, non è Delia Duran. Negli ultimi giorni abbiamo sentito molto parlare di lui in compagnia di una storica amica della coppia, nelle ultime ore però la situazione si è completamente capovolta.

Ovviamente Delia non è a conoscenza di tutte le vicende che lo vedono come protagonista poiché lei tuttora si trova all’interno della casa del reality. L’ex gieffino quindi, non ha perso neanche un attimo per godersi pienamente la distanza, nonostante i numerosi messaggi a lei rivolti.

Alex Belli trascorre la notte insieme ad un’altra donna: chi è lei

Come vi abbiamo già anticipato sono numerose le indiscrezioni e le voci da corridoio che circolano sul suo conto, questa volta però non si tratta affatto di un semplice chiacchiericcio poiché sono perfino spuntate le riprese che confermano il tutto.

Nelle scorse ore la donna è stata invitata in uno dei salotti più chiacchierati d’Italia, ovvero Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso come conduttrice. Ovviamente stiamo parlando di Stella, la quale ha già passato molti momenti intimi con l’ex concorrente. La scorsa notte però i due si sono avvicinati notevolmente.

Ripresi dalla paparazzi del programma i due si sono condotti insieme in un hotel di lusso. Una volta fatto il Check In alla reception dell’hotel ed aver fornito tutti i documenti necessari, i due si sono avviati nelle rispettive stanze. Purtroppo però, ai paparazzi non è stato concesso l’ingresso.

Alex e Stella passano la notte insieme 😱🔥 pic.twitter.com/lfKp7hZlVn — LaLUNAtica (@sono_lunatica) March 10, 2022

Pare però che questa volta i due abbiano condiviso direttamente la stessa stanza, nonostante la disponibilità nell’hotel. Non sarebbe di certo la prima volta che l’ex concorrente si lascia andare all’avventura. Vi ricordiamo infatti che i due sono atterrati in Italia solo quale giorno fa, direttamente da Sharm El Sheikh.