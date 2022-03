Alberto Matano, incastrato a cena col nuovo compagno: è proprio lui

Il famoso giornalista Alberto Matano pizzicato ad una cenetta romantica con la sua dolce metà. Ecco chi è il suo nuovo compagno e come si è svolta la serata: tutti i dettagli.

In questi ultimi giorni tutti i riflettori si sono visti puntati proprio contro il giornalista per via di alcune sue confessioni. Come ben saprete lui è attualmente impegnato alla conduzione di un noto programma televisivo che trasmette le notizie in tempo reale per mantenere informata l’intera popolazione italiana. Essendo a carico di un ruolo così prestigioso, l’uomo ha sempre preferito mantenere un certo livello di riservatezza, non rilevando infatti le sfaccettature della sua vita privata a terzi.

Su questo aspetto infatti non transige, nessun avvenimento accaduto nella sua vita infatti è mai trapelato proprio perché l’uomo desidera una discreta privacy. Negli ultimi giorni però il famoso giornalista è andato contro ogni suo volere ed ha confessato di sua spontanea volontà tutta la verità sul suo conto.

Pare infatti che in questi ultimi mesi si sia particolarmente legato ad una persona con la quale ha poi costruito una fantastica storia d’amore. A quanto pare infatti il giornalista, ha tenuto il tutto completamente segreto, coltivando comunque una relazione proprio con lui.

Alberto Matano a cena insieme a lui: ecco chi è il suo nuovo compagno

A quanto pare infatti l’uomo ha fatto coming-out confessando il tutto. Inizialmente però in molti pensavano che la storia in realtà fosse solo una semplice conoscenza portata avanti da entrambe le parti. Nelle ultime ore di ieri però a dare la conferma sono stati proprio i diretti interessati uscendo allo scoperto andando a cena in un noto ristorante romano. Il tutto ovviamente è stato ripreso dai vari paparazzi della zona e riportato poi alla luce dai vari giornalisti.

A riportare per primo la notizia, come potete ben vedere è proprio il magazine Diva e Donna, dove ha riportato i due immortalati insieme l’uno di fianco all’altro. Pare infatti che, prima di arrivare al noto ristorante, il giornalista ed il compagno siano andati in moto insieme e solo successivamente si siano diretti al ristorante per cenare.

I due sono apparsi affiatati ed incredibilmente uniti, insomma una coppia da far invidia a molti! Vi sono inoltre alcune informazioni sull’identità dell’uomo, pare infatti che si chiami Roberto. Quest’ultimo, secondo molti, avrebbe ben 55 anni e di mestiere farebbe l’avvocato. Non ci resta quindi che attendere l’evolversi degli eventi futuri.