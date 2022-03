Ucraina, bombardato un ospedale pediatrico a Mariupol: vittime e feriti

Nonostante l’apertura dei corridoi umanitari, continuano i bombardamenti da parte dell’armata russa in Ucraina. Il raid più feroce ha colpito un ospedale pediatrico a Mariupol.

Tre persone, tra cui un bambino, sono morte sotto le macerie. Altre 17, tra cui diverse donne incinte, sono rimaste ferite.

Nonostante l’apertura dei corridoi umanitari per evacuare i civili intrappolati sotto le macerie, non si fermano i bombardamenti in Ucraina.

Nel pomeriggio di martedì è stato colpito un ospedale pediatrico a Mariupol. Diverse persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie.

Al momento si registrano 3 vittime, tra cui un bambino di 6 anni, e 17 feriti. Tra loro donne incinte e personale sanitario dell’ospedale.

Il raid russo che ha distrutto l’ospedale è arrivato proprio mentre era attivo il cessate il fuoco per l’evacuazione dei civili.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video su Twitter ha denunciato il “crimine di guerra” commesso dai russi.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022