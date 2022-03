Pasta al tonno di Bello Figo, buona e saporita con un tocco magico di Grana Padano

La Pasta al tonno è un primo piatto semplicemente fantastico, ideale per un pranzo in famiglia che si può preparare anche quando abbiamo poco tempo per cucinare.

Un piatto unico leggero ma al tempo stesso saporito.

Pasta al tonno buona e saporita

Si può scegliere ogni formato di pasta. per preparare questo primo che richiede l’impiego di pochi ingredienti, il cui costo non è elevato. Si tratta di un classico della cucina italiana gradita a tutti grandi e piccoli.

Si realizza velocemente, e alla fine portiamo in tavola un piatto salutare da leccarsi i baffi. La pasta preferita da Bello Figo, il rapper italiano di origine ghanese, il cui vero nome è Paul Yeboah.

Il rapper che fa una musica singolare non apprezzata da tutti, in una delle sue canzoni parla proprio della pasta al tonno, e di come sia una delle sue ricette preferite.

Ingredienti

due o tre spicchi di aglio

basilico q.b.

soia quanto basta

500 grammi di pomodorini in salsa

un filo di olio della confezione dei filetti di tonno

350 g di spaghetti

la scorza di un limone

300 g di tonno sott’olio sgocciolato

Parmigiano Reggiano

Preparazione

Partiamo con un soffritto preparato con l’olio dei filetti di tonno versato in una capiente padella. A questo versiamo nell’olio che diventa caldo, due o tre spicchi di aglio privati della loro pellicola protettiva e un pizzico di peperoncino spezzettato in maniera molto fine.

Aggiungiamo a questo punto dei pomodorini in salsa e un po’ della loro acqua, quindi utilizzando una forchetta schiacciamo i pomodorini e facciamo cuocere a fiamma viva per 10 minuti e senza coperchio.

Aggiungiamo ora l’ingrediente segreto, un po’ di salsa di soia e abbassiamo la fiamma. Rompiamo ora i filettoni di tonno nella padella e amalgamiamo per bene tutti gli ingredienti.

Intanto su un altro fornello prepariamo una pentola piena di acqua per la cottura della nostra pasta. Una volta che l’acqua bolle saliamo leggermente l’acqua ( ricordiamo che la salsa di soia è già saporita) e versiamo la pasta.

Quando la cottura è arrivata scoliamo la pasta bella al dente e la versiamo nella padella per fare amalgamare il tutto. Aggiungiamo un po’ di basilico fresco e un po’ di scorza di limone e per completare del grana padano a pioggia e saltiamo ancora in padella per far amalgamare gli ingredienti.

Ora siamo pronti per impiattare e gustare gli spaghetti al tonno mentre sono ancora fumanti.